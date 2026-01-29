Atenție la cutia poștală

În Franța au loc anual peste 200.000 de spargeri, potrivit datelor oficiale, 218.700 doar în 2024. Departamentele Bouches-du-Rhône, Isère și Gironde se află în topul zonelor cele mai afectate, însă fenomenul este prezent pe întreg teritoriul, relatează RMC Conso.

Infractorii folosesc constant noi metode pentru a-și identifica victimele, cea mai nouă fiind cea cunoscută sub numele de „foaia albă”.

Cum funcționează metoda „foii albe”

Principiul este extrem de simplu. Hoții introduc o foaie albă, de obicei format A4, în fanta cutiei poștale, lăsând-o să iasă ușor în exterior. După câteva zile, se întorc pentru a verifica situația.

Dacă foaia este încă acolo, înseamnă că nimeni nu a ridicat corespondența, semn clar că locuința este goală. În acel moment, infractorii consideră că „drumul este liber” și trec la spargere.

Avertisment oficial al autorităților

Jandarmeria din departamentul Yonne a atras recent atenția asupra creșterii acestui tip de escrocherie printr-o postare publicată pe Facebook. Mesajul a devenit rapid viral, iar locuitori din alte zone au semnalat cazuri similare în Calvados, Savoia și Doubs.

Deși metoda este ușor de aplicat în cazul caselor, unde cutiile poștale sunt amplasate la exterior, hoții au găsit soluții și pentru apartamente.

Hoții folosesc telefoanele pentru a identifica locuințele

„Introduc telefonul prin fanta cutiei poștale și fotografiază corespondența din interior. Astfel, pot vedea numele și pot afla exact unde se află apartamentul în imobil”, a explicat un polițist pentru RMC Conso.

Tehnica nu este nouă. Înainte de cazurile recente, metoda „foii albe” fusese deja semnalată în mai multe regiuni. Pe 7 martie 2025, jandarmeria din Somme avertiza asupra acestui mod de operare.

Cu o lună mai devreme, locuitori din Concarneau, în Finistère, descoperiseră foi albe în cutiile poștale.

Ce trebuie să faci dacă descoperi o foaie albă în cutia poștală

Autoritățile recomandă să suni imediat la poliție. Este important să nu lași foaia la locul ei.

Dacă este posibil, aceasta ar trebui recuperată fără a fi atinsă direct, folosind mănuși. Foaia poate fi introdusă într-un plic de hârtie, fără a fi îndoită, și predată forțelor de ordine. Aceasta este cea mai bună soluție, deoarece documentul poate conține urme sau amprente utile anchetatorilor.

Este important ca vecinii să fie informați despre această metodă. Verifică și cutiile poștale ale vecinilor, mai ales atunci când știi că sunt plecați. Orice suspiciune trebuie semnalată imediat autorităților.

Autoritățile recomandă să nu anunți plecările în vacanță pe rețelele sociale. Unii hoți caută postări publice și folosesc cuvinte-cheie pentru a identifica persoanele absente.