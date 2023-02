Anunțul făcut de Dana Rogoz despre Vlad, băiatul ei: „Am greșit în relația cu el. Am fost o mama exigentă! Sunt groaznică”

În martie 2014, Dana Rogoz a devenit mamă pentru prima oară. L-a născut pe Vlad, care merge deja la școală și peste mai puțin de o lună va împlini 9 ani. Actrița a fost și este foarte implicată în creșterea și educarea băiatului.

Recent, ea a recunoscut că a fost exigentă cu el și că îi pare rău. Abia seara, când l-a băgat la culcare și-a dat seama de situație. „Offf…. simt că se încheie o săptămâna în care am greșit în relație cu el. Am fost o mama exigentă, i-am făcut observații întruna, i-am taxat orice greșeală, orice abatere… sunt groaznică.

Mă simt groaznic în seara asta, mai ales acum, când îl privesc cu doarme. Îmi vine să îl trezesc doar că să îi spun că îmi pare rău, că simt că am exagerat, că trebuie să știe cât de mândră sunt de el și cât de mult îl iubesc”, a scris pe Instagram Dana Rogoz.

Și a continuat: „Poate că toată răbdarea mea se consumă acum cu Lia, care știu că are alte nevoi. Iar de la el pare că am doar așteptări! Offf… ce greșit!

Evident că ii spun că toată morală asta e pentru binele lui, dar de ce nu reușesc să fac lucrurile mai calculat, mai cu atenție… Să îmi amintesc că pentru fiecare ceartă pentru ceva, e nevoie de mai multă validare pentru altceva. Offf…. Totul trebuie să învăț odată cu el”, a încheiat actrița, care a trecut printr-o situație delicată și cu Lia, fetița ei cea mică.

Lia își dorea să doarmă numai cu tatăl ei, să facă multe activități doar cu el, iar Dana Rogoz se simțea geloasă. „Lia trece prin etapa în care, în cea mai mare parte a timpului, îl vrea DOAR pe Radu. Și mă doare, jur. A început să dea primele semne acum vreun an, imediat după ce nu am mai alăptat-o, iar Radu a început să o adoarmă mai des, în locul meu. La momentul acela mă bucuram că reușește și el singur să preia anumite ritualuri cu ea, fără să mai fie dependentă de mine. Apoi a început să ne amuze, căci de fiecare dată când eu îi cântam ceva, mă oprea brusc și îi cerea lui Radu să continue. Nu știu dacă mă înțelegeți, dar chiar mă străduiam să îi fiu simpatică, dansând și cântând în fața ei, apelând la toate «trucurile» de Abramburica :))) Nimic. Un simplu lălăit de-al lui Radu era ascultat cu cea mai mare admirație…

Buuun, amuzant în primă fază. Dar acum, la 2 ani jumate, eu pot să o adorm doar dacă nu e Radu acasă, altfel cere să vină și el sau să rămână doar ei doi. A ajuns până în punctul în care dacă se împiedică și cade pe stradă, iar eu sar repede și o ridic, ea să se arunce din nou, strigând: «Nuuuu, mama, tata mă ridică!». Sigur că mă îmbrățișează și mă pupă și îmi spune că mă iubește și că avem în continuare momentele noastre de drăgălit. Dar când e vorba de ales la cine să stea în brațe sau cine să o îmbrace, clar «tata». Și, repet, mă doare. Sunt geloasă! Nu-i spun nimic, evident, dar îmi trec prin minte numai replici de genul «te-am purtat în burticăăă!!!», «ai stat la sânul meu!»… :))) Drept urmare, vă întreb pe voi, părinți de fete: etapa asta a lor de atașare/dependență de tați cum se gestionează corect? Că nu vreau să o forțez în niciun fel, evident, dar în același timp simt că și Radu are uneori nevoie disperată de ajutorul meu, pe care ea îl refuză categoric în episoadele de rebeliune specifice toddlerilor. Ce să fac? Îl trimit pe Radu în vacanță o perioadă? ”, s-a confesat Dana Rogoz fanilor săi pe Facebook.

Vedeta așa a și procedat, l-a trimis pe soțul ei, pe Radu Dragomir, într-o vacanță cu băiatul lor, iar Dana Rogoz a rămas cu Lia acasă, iar acum cele două sunt mult mai apropiate, micuța acceptă să doarmă și cu ea.

Reacțiile mamelor, după dezvăluirea făcută de Dana Rogoz despre băiatul ei

După ce Dana Rogoz a scris pe Instagram că a fost prea exigentă cu Vlad, fiul ei, multe mame care o urmăresc în mediul online au reacționat. „Cât conteaza că ai ales sa îți pui așa sufletul pe tavă, cât ajută ca, dincolo de perfecțiunea prea des prezentată pe net, sa vedem ca noi, mamele, suntem in aceeași oala toate, se întâmpla sa greșim, regretam, reparăm, dar la finalul zilei, ce contează mai mult și mai mult e ca am făcut tot ce am putut și i-am iubit cât am putut. Iar asta ne face mame bune. Nu știi ca doar mamele bune se întreabă dacă sunt mame bune? (…)

Aminteste-i după fiecare observație că îl iubești. Că știi că are alte păreri decât tine, dar tu, din experiența știi lucrurile altfel. Regula de aur: chiar daca mai greșim, ne iubim. (…)

Cat de bine ma recunosc… Si la noi cel mare are 6 ani.. cea mica 2 luni. Sunt sufletul meu dar cel mare e atat de bulversat pentru ca acum trebuie sa ma imparta… Nu stiu cum ati reusit dar eu cred ca voi ajunge la capatul puterilor…(…)

Într-adevăr! Fără manual învățăm totul din mers. Și greșești fără să vrei, că pentru binele mai mare recurgi la raul mărunt,dar care uzează…. Iar asta lasă urme. Cum e mai bine? Cum găsești echilibrul ca părinte? Mare provocare! (…)

ok, Dana, important e ca realizazi si vrei sa schimbi ceva. Saptamana viitoare va fi mai bine. Copiii isi vor aminti anii de iubire consistenta, nu cate o saptamana ici si colo cand au fost un pic certati. Esti o mama minunata, nu uita asta!”, sunt câteva dintre mesajele primite de vedetă de la fani, pe Instagram.

