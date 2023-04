Jurnalul lui Daniel Pavel la Survivor 2023. Anunțul făcut de prezentator despre fiul lui: „Antoniu a obținut aproape de maximumul țintit”

Prezentatorul Survivor România 2023 și-a început jurnalul săptămânal de la Survivor 2023 cu mărturisiri despre săptămâna trecută de concurs. „Națiune Survivor, Bine v-am regăsit, vă îmbrățișez cu drag și dor și cu bucuria de a ne re…citi la finalul celei de-a cincisprezecea săptămâni de competiție! A fost o săptămână luminată pntru fiecare dintre noi, credincioșii, cei care avem sufletul liber și deschis înspre a primi căldura în noi.

Știu, am spus căldură într-o perioadă în care ploaia guvernează plaiurile natale, în timp ce noi ne ferim de arșița toridă a soarelui, însă ceea ce simțim în suflet nu se poate compara cu nimic! Dacă nu v-am convins prin cele scrise, sunt sigur că întâmplările din ultima vreme din show au făcut-o. Este clar că modul în care a început această bornă a competiției v-a luat prin surprindere. Nu vă ascund că și pe mine”, a dezvăluit prezentatorul, care a și explicat cât de greu i-a fost să-l anunțe pe Ionuț Iftimoaie despre situația lui familială. În final, concurentul a părăsit competiția.

Daniel Pavel: „Am avut dificila misiune de a-l anunța pe Ionuț Iftimoaie că este nevoie de el acasă”

„Am avut dificila misiune de a-l anunța pe Ionuț Iftimoaie că este nevoie de el acasă și că cei dragi se confruntă cu o serie de situații pe care el le-ar putea rezolva. El a avut și mai dificila alegere de a decide ce face – stă sau pleacă. Sunt sigur că l-am înțeles pentru că așa cum și el a spus, energia și puterea vin de acolo, de la oamenii care ne poartă mereu în gând”, a transmis prezentatorul, care a vorbit și despre eliminarea lui Alin Chirilă.

„În plus, miercuri a fost eliminat și Alin Chirilă, un concurent care a demonstrat de-a lungul sezonului cât este de puternic pe traseu, așa că îi cunoaștem de pe acum pe cei care alcătuiesc Top 9 al acestui sezon. Vă vine să credeți? Din 30 de concurenți, de curajoși pe care i-ați cunoscut pe parcursul acestor aproape patru luni, au mai rămas atât de puțini. Și în câteva săptămâni, doar unul dintre ei va fi ales de către telespectatori pentru a ridica trofeul deasupra capului”.

9 concurenți au rămas la Survivor România 2023

Antoniu, băiatul lui Daniel Pavel, susține mai multe examene

Trecând la viața sa personală, Daniel Pavel anunță că Antoniu, fiul lui care trăiește în Austria cu mama sa, susține acum mai multe examene la liceu. E mândru de el, de rezultatele lui. „Fac o trecere și către lucrurile care mă privesc și o fac pentru că deși am avut câteva zile aglomerate, cu filmări de dimineață până soare, am primit de departe niște vești incredibile și cu mândria aferentă, vreau să le împărtășesc cu voi: la bac-ul de specialități, fiul meu, Antoniu, a obținut aproape de maximumul țintit de el, ce este și calificativul maxim în sistemul lor de notare.

Liceul francez are examenele de final încă din timpul ultimului an, iar la vară are examenele în limba germană. Chiar dacă nu i-am fost aproape, am trăit fiecare emoție alături de el, am vorbit înainte de fiecare probă, așa că sper că vă puteți da seama cum am așteptat aceste rezultate”, a dezvăluit prezentatorul.

„Eu și Ana profităm de soare și locurile frumoase care ne înconjoară”

Pe lângă bucuria pe care i-a provocat-o băiatul lui, Daniel Pavel e fericit și alături de iubita Ana, care e alături de el în Republica Dominicană. „Cât despre mine și Ana, să știți că în ciuda programului foarte încărcat al fiecăruia dintre noi, filmări, contracte, creare de conținut, nu uităm nici de crearea de amintiri. Și imediat ce avem câteva ore libere, profităm de soare și locurile frumoase care ne înconjoară.

Sau când ea a avut o după amiază mai puțin încărcată, m-a însoțit pe set și sper că zâmbetul nostru v-a molipsit și pe voi atunci când ați văzut postările noastre”, mai transmite prezentatorul în jurnalul său.

În final, Daniel Pavel a dezvăluit ce se va întâmpla zilele acestea la Survivor România 2023. „Chiar dacă am ajuns la finalul unei noi file de jurnal, abia aștept să ne revedem curând cu noi ediții, luni, marți și miercuri.

Nu uitați că Simbolul Imunității Ascunse încă nu a fost găsit de niciun concurent pe insulă, așa că această oportunitate încă a rămas pentru fiecare dintre ei. Așa că nu ratați să vedeți ce noi provocări îi mai așteaptă de mâine, de la 20:30”, a încheiat el.

