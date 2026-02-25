Relația dintre Deea Maxer și Constantin Catarama evoluează rapid și pare să se consolideze de la o zi la alta. Cererea în căsătorie a venit mai repede decât s-ar fi așteptat vedeta, care recunoaște că, deși discutaseră despre viitorul lor împreună, momentul oficial a fost o surpriză plăcută.

Deja muncesc împreună

Ea spune că implicarea copiilor a făcut ca totul să fie cu atât mai autentic și emoționant. Deea Maxer a mărturisit că discuțiile despre o viață împreună existau deja, însă nu anticipa că partenerul ei va face pasul atât de repede și într-un mod oficial, care să îi includă și pe cei mici.

„Vorbisem de faptul că ne dorim să petrecem restul vieții împreună, să facem proiecte împreună, să construim familia asta minunată în armonie. Dar nu mă așteptam la o cerere atât de repede și la ceva oficializat și care să mai implice și copiii, lucru care a făcut ca acest moment să fie superautentic și natural.”

Deea Maxer a vorbit și despre motivele pentru care s-a îndrăgostit de Constantin Catarama, subliniind echilibrul emoțional și maturitatea acestuia, aspecte esențiale în viața unei femei cu doi copii. „Este un bărbat echilibrat emoțional, matur, și asta cred că e foarte important mai ales în viața unei femei care are deja doi copii. Mă vede, mă iubește, mă susține, este acolo cu mine, simt că mergem umăr la umăr în viață.”

Ce spune despre nuntă

În ceea ce privește nunta, Deea Maxer recunoaște că nu au stabilit încă detalii concrete, deoarece momentul cererii a luat-o prin surprindere. „N-am intrat în detalii! Și cererea m-a luat prin surprindere, chiar dacă aveam în plan asta, ne doream să ne petrecem restul vieții împreună, dar nu mă așteptam să fie o cerere oficială, cu copiii implicați, totul atât de frumos.”

De altfel, cei doi sunt concentrați în această perioadă pe planuri practice, legate de viitorul lor comun. Vedeta a dezvăluit că își caută o locuință și că au început deja un business împreună în domeniul imobiliar. „Avem alte planuri organizatorice, cum ar fi mutatul în viitoarea casă, ne căutăm o locuință. Căutăm o proprietate, nu știu dacă va fi casă sau tot apartament. Noi ne-am și deschis propriul bussines în domeniul imobiliar împreună.”

Deea Maxer a explicat că ar prefera un apartament, pentru ca micuții să fie mai aproape de școală și pentru a avea o locuință mai ușor de întreținut. „Ne-am dori tot un apartament ca să fie copiii mai aproape de școală, plus că e mai ușor de întreținut. Cine mai are timp să se gândească și la nuntă cu atâtea pe cap?!”.