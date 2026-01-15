Anunțul făcut de Dorian Popa după căsătoria din Maldive cu Andreea. „Șoc, șoc și groază! Se pregătește de copil”

Dorian Popa nu încetează să-și surprindă fanii! După ce și-a cerut iubita în căsătorie cu un colier extrem de scump și s-au căsătorit în Maldive, artistul a transmis o altă veste mare.

„Poate vedeți și voi că am vreo 7-8, poate chiar 10 kilograme în minus. Este revergorarea de jumătate de viață. În primul rând, uite, dacă vrei să-ți dau și o de-asta… Șoc, șoc, șoc și groază! Dorian Popa se pregătește și de copil! O țin până când va fi și cel de-al treilea membru al familiei“, a declarat Dorian Popa într-un podcast.

Dorian Popa a mai anunțat și că urmează să facă atât cununia religioasă, cât și cea civilă în România. „Suntem căsătoriți. Urmează cununia civilă și cea religioasă, pe care le vom face în țară, că nu se poate“, a mai spus Dorian Popa.

Recent, Dorian Popa a făcut mărturisiri emoționante despre relația de iubire pe care o are cu Andreea și a mărturisit că l-a fascinat dorința ei de a-și folosi inteligența în favoarea ei.

„Nu că nu are altcineva, dar ea a știut să se ocupe foarte frumos, evident ghidată de mama ei, de inteligența pe care Dumnezeu i-a oferit-o și care este mare. Nu are ea neapărat și nu au altele sau alții, cu toții suntem inteligenți, dar unii ne preocupăm mai mult și de latura aceasta”, a declarat Dorian Popa, la Pro FM.





