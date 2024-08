Ducu Bertzi, în vârstă de 68 de ani, este unul dintre cei mai apreciati artiști de muzică folk. Vara aceasta interpretul are agenda de concerte plină, la care nu vrea să renunte.

„Am foarte multe concerte, slavă Domnului, m-am întors luni acasă, am fost plecat 10 zile, am bătut 2.000 km cu mașina pe șosele. I-am spus colegului meu: «Schimbă-i uleiul și, hai, să pornim din nou la drum!». Și iar plec, am concerte și la Arad, merg iar vreo 10 ore cu mașina. Muzica folk este foarte bine primită, avem pe Facebook și fotografii de la Vama Buzăului, unde am organizat recent a cincea ediție de festival folk, au fost acolo și Vasile Șeicaru, și Nicu Alifantis, lumea a cântat cu noi, fiul meu m-a ajutat mult cu organizarea”, a spus Ducu Bertzi pentru Click.

Ducu Bertzi este căsătorit de 35 de ani cu Theodora, femeia de care s-a îndrăgostit în timp ce se afla la coadă la benzinărie, pentru a alimenta. Soția artistului și-ar dori ca acesta să petreacă mai mult timp acasă.

„Ce să mai zică? Zice că am întrecut măsura și să mai stau și cu ea pe acasă. Nu e însă vina mea, că sunt mai tot timpul plecat. Ce să fac, dacă mă sună organizatorii de evenimente și mă dorește publicul?”, a mai spus Ducu pentru sursa citată.

Nu a plecat în vacanță cu familia

Ducu Bertzi este tatăl a doi copii, dar și bunic. Acesta trebuia să plece în vacantă alături de familie, însă a fost nevoit să onoreze alte concerte.

„Așa se bucură nepoții, când ne întâlnim, de parcă văd Luna de pe cer! Toată viața am fost plecat, prin turnee, dar vă spun sincer că m-am bucurat de sprijinul familiei, al copiilor, al soției. Mai glumim, când zic că soția mă dojenește, de fapt, ea o spune în sensul să nu mă consum prea mult, să iau concerte și mai pe aproape de acasă.

Trebuia să mă duc cu soția și cu nepoții în Grecia, dar au apărut alte concerte, așa că vor merge fără mine, sunt necăjiți, dar asta este viața mea, n-am ce face! M-aș fi dus și eu în vacanță, mi-ar fi plăcut să mă odihnesc, să stau la plajă, să beau o limonadă, dar nu se poate!”.

Ducu și Theodora sunt tare mândri de cei doi copii, Maura, absolventă a Facultății de Ştiințe Politice, și de Rareș, absolvent al Facultății de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

