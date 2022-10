Artista, Alina Todaşcă şi Cătălin Dascălu, oamenii care se ocupă de cariera tinerei, au mers la conferinţa Billboard Latin Week, acolo unde Iuliana Beregoi s-a întâlnit cu Maluma şi Christina Aguilera. „De mică mi-am dorit să ajung în America, iar acum mi s-a îndeplinit şi acest vis. Sper ca asta să fie un prim pas pentru cariera mea internaţională”, a declarat Iuliana, care a îmbinat utilul cu plăcutul în America.

„Am fost şi cu treabă, şi în vacanţă. Mi-a plăcut enorm în America. Am fost în New York şi în Miami, mi-a plăcut mai mult în New York. Aş vrea să mă întorc, nu mi-au ajuns două săptămâni”, a mai spus ea pentru emisiunea „Prima oră”, de la Prime TV, din Chişinău.

„Am ales să venim în Miami, fiindcă e noul centru al industriei muzicale din America. Billboard Latin Week a fost o oportunitate pentru noi, am cunoscut foarte mulţi oameni de calitate din industrie. Suntem determinaţi să reuşim şi pe plan internaţional”, au declarat impresarii artistei, Alina Todaşcă şi Cătălin Dascălu.

Cine e Iuliana Beregoi

La 12 ani, Iuliana Beregoi stabilea un record absolut. Și anume piesa ei „Vina mea” strângea peste 12 milioane de vizualizări în YouTube la câteva zile de la lansare. La 14 ani, Iuliana Beregoi reușea să umple Sala Palatului din București. Experiență reușită de puțini artiști din România până în momentul de față.

Puștoaica din Republica Moldova a organizat și concerte caritabile pentru copiii mai puțin favorizați de soartă. Fiecare copil care venea la concert era invitat să ducă o jucărie pe care să o doneze. Iuliana Beregoi a fost personaj principal în primul serial de acțiune pentru copii după foarte mult timp. Ea a jucat în filmul pentru copii „Lara” alături de mari artiști precum Lora, Dima Trofin, Daniela Nane sau Alina Eremia.

