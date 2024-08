VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

De asemenea, Iuliana a ținut să lămurească zvonurile legate de o posibilă relație cu vloggerul Ceanu sau cu tânărul toboșar Andrei Ivan. „Cu persoana potrivită nu o să am cum să ascund vreodată ceva”, a subliniat Iuliana.

Despre zvonurile legate de o posibilă relație cu toboșarul Andrei Ivan, Iuliana a fost destul de scurtă și a ținut să precizeze că dacă va avea un iubit, cu siguranță nu poate ascunde acest lucru.

„Nu, nu am iubit, iar eu și Andrei suntem doar prieteni și colegi de muzică. Sincer, nici nu-mi place să vorbesc despre viața mea amoroasă, atât timp cât nu e momentul, însă, atunci când va veni vremea, probabil voi discuta. Cu persoana potrivită nu o să am cum să ascund vreodată ceva”, a declarat Iuliana pentru VIVA!

Despre viața ei personală s-au făcut diverse supoziții, printre altele s-a speculat și că ar avea o relație cu vloggerul Ceanu.

„Multe persoane publice, în ziua de azi, sunt înnebunite după acel hype și își doresc atenția publicului cu orice preț.

Cu privire la Ceanu, că tot s-a scris și comentat, vă spun că noi doi am fost prieteni foarte buni și am lucrat la niște proiecte muzicale împreună, am jucat și într-un film, dar am și creat foarte mult content de online împreună.

În niciun caz mai apropiați decât o simplă prietenie! Având o imagine curată, uneori lumea încearcă să te tragă în jos. Cu cât ești mai sus, cu atât mai mult oamenii îți vor dori răul. Știu că pare dur, dar este adevărat”, a mai adăugat artista Iuliana Beregoi, pentru sursa citată.

