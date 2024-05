De 12 ani se iubesc și își sunt alături neîncetat, iar această zi minunată s-a suprapus cu ziua de naștere a lui Cosmin, iar asta a însemnat, evident, motiv dublu de sărbătoare.

„2024 – 2012 – 2003

21 de ani de prietenie, azi 12 ani de relație, anul acesta 9 ani de căsnicie și în curând vine pe lume al patrulea pui în viața noastră. Nu știu dacă înseamnă mult sau puțin, dar știu că nu ne-am săturat deloc și că mai avem încă loc unul pentru celălalt. Nu este întotdeauna ușor, dar ne iubim. Mult! La mulți ani, iubitule bun! Iți mulțumesc că ești, la bine și la greu!”, a scris Laura Cosoi pe rețelele de socializare.

Laura nu a ezitat niciodată să spună că soțul ei este un sprijin important în viața ei, mai ales în această perioadă, când vedeta este gravidă cu al patrulea copil, căruia nu i-a dezvăluit sexul.

„Faptul că îmi face complimente zi de zi, întotdeauna are grijă să îmi spună că arăt bine, că sunt frumoasă și chiar mă face să cred ce spune. Dacă în trecut alte erau reperele legat de cum îți demonstra iubirea bărbatul de lângă tine, acum contează, de exempu, că mă lasă să dorm mai mult dimineața, că se ocupă el de fete, că mă ajută în weekend, că facem totul împreună. Asta este declarația de dragoste, faptul că creștem acești copii împreună, de la egal la egal.”, a spus artista în pentru Click!

A primit vestea că este gravidă a patra oară într-un moment greu din viața ei

Recent, artista a mărturisit ce a simțit în momentul în care a aflat că va deveni mamă din nou. „O surpriză ținând cont de vârsta pe care o am! Am 42 de ani, am rămas însărcinată la 41 într-o perioadă foarte grea a vieții mele, în care nu m-am așteptat să se mai întâmple! Când mă întrebai, spuneam că îmi mai doresc un copil! Cosmin și-a dorit foarte mult, s-a și exprimat în sensul acesta! Eu ziceam că o să se întâmple dacă vrea Dumnezeu!

Cumva, cred că în mintea mea a fost ideea că sunt înaintată în vârstă și nu se va întâmpla! Și el are 48 de ani, nu suntem la prima tinerețe.

Dată fiind situația în care mă aflam, cu tot contextul, a fost o surpriză superbă! Am plănuit copilul, ni l-am dorit foarte mult, dar am fost surprinși că s-a întâmplat! Nu îți iese tot timpul! Mi se pare că mama e în continuare cu mine! Nu mi se pare că nu mai este când vorbesc de ea!

Atunci, mi se pare că acest copil îmi dă energia de care am nevoie ca să pot să fiu în regulă și pentru celelalte fetițe!”, a mărturisit Laura Cosoi pentru Ego.ro.

