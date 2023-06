Laura Cosoi face parte din distribuția comediei „Retreat Vama Veche” și joacă alături de Adela Popescu, Răzvan Fodor, Radu Vâlcan, Toto Dumitrescu, Jorge, Adelina Pestrițu, Florin Călinescu, Ada Condeescu și mulți alții. Actrița a anunțat pe rețelele de socializare că filmările se vor încheia în curând, însă este bucuroasă că a trăit această experiență.

„Astăzi merg la filmări. Mai am două zile, o să-mi lipsească foarte mult. Am un gol în stomac, dar știu că o să fie minunat și mă bucur. Orice lucru frumos se și termină, dar mă bucur că am trăit experiența asta unică”, a spus Laura Cosoi, pe pagina sa de Instagram.

„Retreat Vama Veche” – o comedie ca o terapie

Regizorul Petre Năstase a dat startul filmărilor pentru lungmetrajul „Retreat VAMA VECHE”, o comedie romantică urbană ce adună pe plaja de la Vama Veche și în cele mai hype locuri din București o distribuție cu actori mari, dar și cu personalități digitale, cu comunități online de milioane de fani.

Actrițele Adela Popescu, Ada Condeescu și Laura Cosoi își continuă prietenia din viața reală și în viața personajelor principale din filmul „Retreat Vama Veche” al cărui scenariu este scris de Ovidiu Niculescu.

Mihai Mărgineanu, Daniel Nuță, Toto Dumitrescu, Emilia Popescu, Lia Sinchevici, Smaranda Caragea, Răzvan Fodor, Radu Vâlcan, Ștefan Lupu, Marius Stănescu, Ovidiu Niculescu, Jorge, Mihai Popescu, Vasile Calofir, Cosmina Păsărin, Adelina Pestrițu, Emi Alupei, alături de guest starul Florin Călinescu spun o poveste fără efecte speciale, în care, așa cum anunță haios echipa, „nimeni nu e albastru ca-n Avatar, nimeni nu dansează ca Joker și nimeni nu-l salvează pe Nemo, dar în care totuși mulți se vor regăsi”.

„Nu alegem pe cine iubim” este concluzia filmului în care Eva, o psihologă specializată în terapia de cuplu, urmează să se mărite și cele mai bune prietene îi organizează petrecerea burlăcițelor la un retreat discret de tantra-yoga din Vama Veche. Ce nu știu ele este că patronii acestuia sunt fostul iubit al Evei și soția lui însărcinată și că instructorii de yoga adevărați vor fi înlocuiți, din cauza unui cățel tekel, cu un pescar, un bucătar și un dascăl din localitate.

„Trăim vremuri în care fericirea se caută mai mult în exterior decât în interior, prin social media, postări și reacții la postări, distracția sună mai bine dacă se vede într-un story pe Instagram, iar liniștea sau mai bine zis neliniștea interioară se găsește mai des pe la sesiuni de yoga și ședințe de terapie decât în introspecții și analize individuale. Găsim partea amuzantă a acestor vremuri și râdem, mai ales că toți ne regăsim în asta într-un fel sau altul. Pot să asigur pe toată lumea că noi ne distrăm și la filmări, nu doar în social media, iar spectatorii vor avea porții întregi de râs și în cinematografe, nu doar în postări. Hai să fie frumos și în online, dar și în realitate!”, spune regizorul Petre Năstase, aflat deja în Vama Veche, în toiul acțiunii.

Filmările lungmetrajului „Retreat Vama Veche” vor fi gata în vara lui 2023, iar lansarea în cinematografe se anunță a fi la începutul anului următor.

