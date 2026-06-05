Totuși, persoana de la celălalt capăt al firului nu este mama ta, ci un escroc care folosește instrumente AI pentru a o imita și pentru a cere bani pentru o urgență falsă.

Android introduce o funcție nouă de detectare a apelurilor false, care poate identifica și semnala apelurile suspecte de a fi falsificate, atunci când tu și contactul tău folosiți aplicația Phone by Google.

Amenințarea în creștere a atacurilor „care imită”

Escrocheriile telefonice și online au devenit o problemă globală uriașă. Potrivit evaluării INTERPOL din martie 2026 privind amenințările financiare, fraudele prin imitație au generat pierderi de peste 400 de miliarde de dolari la nivel mondial.

În 2024, fraudele de imitație au fost printre cele mai raportate tipuri de escrocherii către FTC, cu pierderi de 2,95 miliarde de dolari și o creștere constantă pe plan internațional.

Numerele necunoscute sunt adesea ignorate, motiv pentru care escrocii își schimbă strategia, pretinzând că sunt persoane din lista ta de contacte. Aceștia folosesc două tactici esențiale: falsificarea numărului de telefon, apelurile fiind redirecționate printr-un software, astfel încât să pară că vin de la un contact cunoscut, și tehnologie AI pentru deepfake. Sunetul este manipulat pentru a imita cu precizie vocea unei persoane familiare, cum ar fi un membru al familiei sau superiorul tău.

Experții afirmă că aceste deepfake-uri audio sunt atât de realiste încât majoritatea oamenilor nu le pot distinge de vocile reale.

Cum funcționează detectarea apelurilor false pe Android

Funcția este activată automat și funcționează în fundal. Este similară cu o „strângere de mână digitală” (N.R. „digital handshake”) între device-uri.

Atunci când un contact te sună, iar tu și interlocutorul tău folosiți aplicația Phone by Google, device-ul celălalt trimite un semnal de confirmare în timp real către telefonul tău, verificând autenticitatea apelului.

Acest proces utilizează tehnologia criptată end-to-end „Rich Communication Services” (RCS), garantând confidențialitatea completă. Dacă un escroc încearcă să imite contactul tău, semnalul de confirmare inițial va lipsi.

Telefonul tău va verifica device-ul real al contactului, iar dacă acesta nu confirmă veridicitatea apelului vei primi imediat o avertizare pe ecran.

Această alertă proactivă te ajută să eviți capcanele. Funcția poate fi dezactivată în orice moment din setările aplicației Phone by Google.

Disponibilitate și în România

Detectarea apelurilor false este lansată acum la nivel global în aplicația Phone by Google pentru device-urile cu Android 12 sau mai nou începând cu luna aceasta. Inițial, lansarea are loc pe telefoanele Pixel.

Aplicația Phone by Google este deja setată ca implicită pentru majoritatea smartphone-urilor cu Android. Dacă folosești altă platformă, poți instala Phone by Google din Play Store și o poți seta ca aplicație de telefon implicită pentru a te proteja împotriva apelurilor false.

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