Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr formează unul dintre cele mai frumoase și urmărite cupluri din showbizul românesc, având împreună un băiețel, Alexandru.

„Ștefan este, fără dar și poate, unul dintre cei mai frumoși bărbați de la noi din țară. Acum, vă întreb pe voi! Credeți că am fi avut cum să avem o căsnicie dacă eram geloasă?

Cum ar fi fost să stau mereu cu garda sus și să pierd din vedere alte lucruri care ne-au adus astăzi în acest moment, în acest loc, împreună, cu un copil! Nu sunt o femeie geloasă, dar și datorită comportamentului soțului meu! Niciodată nu m-a făcut să simt ceva ce m-ar fi putut deranja.

Pentru mine a fost destul de greu în urmă cu ceva ani să văd că sunt foarte des pe prima pagină a ziarelor cu o etichetă care nu era a mea! Nu am simțit niciodată nevoia să mă justific în niciun fel pentru că am realizat de pe atunci că este în zadar! Niciodată nu o să pot să închid gura lumii și presa caută senzaționalul! Am considerat că întotdeauna adevărul o să iasă la iveală dacă trebuie”, a declarat Lavinia pentru Ego.

Despre creșterea fiului lor, Alexandru

Lavinia a dezvăluit și cine este mai permisiv în educația lui Alexandru. „Eu sunt cea care zice da cel mai repede, iar tati este mai greu de convins! Este un echilibru extraordinar! Chiar zilele acestea discutam despre acest subiect. Eu sunt cea care are mai multă răbdare, poate sunt mai permisivă!

Tati este cel aflat în partea cealaltă, ceea ce este extraordinar! Noi avem un echilibru în acest sens! Niciodată nu ne contrazicem. Dacă tati zice ceva, eu nu o să îl contrazic! Nici eu, dacă zic ceva, tati nu mă va contrazice! Alexandru, cumva, crește într-un echilibru din acest punct de vedere”, a mai povestit Lavinia pentru sursa citată.

