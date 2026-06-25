„Prima fotografie cu Andra am făcut-o acum vreo 25 de ani. A doua am făcut-o acum câteva minute. În cea de-a doua apar și soțul Andrei, Cătălin, și soția mea, Codruța. Eram copii în prima fotografie. Acum copiii noștri sunt mari. Ei vor prinde vremurile pe care noi nu le vom mai vedea. De asta nu-mi pare rău că viitorul a venit atât de repede!

P.S. Fotografia de acum câteva minute nu am făcut-o cu telefonul sau cu vreun aparat foto. Am făcut-o cu inima”, a fost mesajul transmis de Dan Negru pe contul de socializare. De altfel, este pentru prima oară când cei patru apar împreună într-o vacanță exotică.

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Fanii au reacționat imediat și le-au transmis acestora vacanță plăcută, alături de familia lor. În aceeași vacanță se află și Codruța Filip, împreună cu soțul ei.

Mesajul transmis de Dan Negru

Aflat pe o plajă din Mauritius, Dan Negru și-a amintit și de una dintre emisiunile lui de pe vremea când lucra la Antena 1, iar invitat era Alexandru Arșinel, care interpreta celebra melodie din „Cartea Junglei”.

„Dacă tot au început vacanțele, locul ăsta mi-a amintit de Ursul Baloo, Arșinel… țineți minte? Să cauți strictul necesar e un dar. Mai țineți minte? Cartea Junglei! Ăsta e un loc de pe planetă unde găsești ideea de strictul necesar din Cartea Junglei. Localnicii de aici spun că cele mai prețioase lucruri din Mauritius sunt gratuite: nisipul, apa și soarele! Astea sunt gratuite, de asta aproape toate plajele sunt publice și prin lege accesul la ele nu poate fi blocat de resorturile de lux. Și, credeți-mă, ăștia știu ce e luxul!

Prin lege, oricine are dreptul să acceseze zona de coastă. Chiar dacă un hotel este situat pe plajă, el nu are dreptul legal să-ți oprească accesul pe fâșia de nisip din fața proprietății. Adică te poți bucura de plaje gratuit cu tot ce înseamnă: toalete, dușuri, zone de picnic…

Fără să fii obligat să închiriezi un șezlong! Asta e o lecție pe care cred că o putem învăța și noi. Sunt locuri la malul mării sau la malul oceanului unde strictul necesar într-o vacanță, adică apa, soarele și nisipul sunt gratuite”, a mai spus pe internet actualul prezentator de la Kanal D.







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