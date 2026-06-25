Dorian Popa a amânat luna de miere: „Trebuia să fie în iunie”

Dorian Popa și Andreea, soția lui, aveau stabilită luna de miere la final de iunie, însă prioritățile lor s-au schimbat complet în ultimele săptămâni.

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Dorian Popa a amânat luna de miere

„Deocamdată, luna de miere inițială trebuia să fie în luna iunie, în care ne aflăm acum, de pe 21 pe 28 iunie, dar am amânat-o, din motive bine știute deja. Am zis că ne păstrăm pentru o vacanță mai frumoasă, mai îndepărtată. De ce nu, una care să cuprindă și ziua mea. Ne-am hotărât să plecăm în America, la începutul lunii august, să vadă și soția mea, pentru prima dată, Statele Unite ale Americii, care sunt, din punctul meu de vedere, senzaționale”, a spus Dorian Popa pentru Click.

Cum gestionează artistul pierderea

Dorian Popa a vorbit deschis despre modul în care resimte absența patrupedului din rasa bulldog francez, care devenise o prezență constantă și extrem de populară în materialele sale din mediul online. El a recunoscut că interpretarea pieselor dedicate acestuia în cadrul concertelor rămâne un moment dificil de gestionat din punct de vedere emoțional.

„E greu când cânt piesele despre Cheluțu la concerte, dar este și frumos că în același timp în care mă emoționează foarte tare, până la lacrimi, mă și face să mă bucur de faptul că atât de mulți oameni în toată firea, nu numai copii, îl iubesc și îi transmit energie bună și îl simt că este cu noi, simt că râde de acolo de sus. Un prieten îmi spunea că el râde zicând: «Sunteți fericiți că eu nu mai pot să va mușc, a?»”, a adăugat artistul.

Cheluțu a fost unul dintre cele mai cunoscute animale de companie din mediul online românesc. De-a lungul anilor, patrupedul a apărut frecvent în postările și videoclipurile lui Dorian Popa, devenind rapid îndrăgit de urmăritorii artistului. Vestea că patrupedul a murit a fost făcută publică chiar pe 1 iunie, ziua în care Cheluțu împlinea 10 ani.

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