Disputele administrative din culisele fotbalului din Serie A primesc o clarificare majoră. Tribunalul din Genova a respins oficial acțiunea legală prin care se contesta legitimitatea majorării de capital social de la Genoa CFC, o măsură care fusese aprobată în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 14 decembrie 2024.

Prin această hotărâre, magistrații italieni pun capăt speculațiilor și validează parcursul financiar implementat de conducerea clubului, oferind o gură de oxigen structurală pentru „Il Grifone”.

Toate argumentele A-Cap, respinse pe fond

Contestația fusese înaintată de grupul financiar A-Cap, care a invocat o serie de nereguli și argumente diverse pentru a anula hotărârea de la sfârșitul anului trecut. Totuși, demersul lor nu a găsit ecou în fața judecătorilor.

Elementele de contestare fuseseră deja analizate și respinse în fazele preliminare ale procesului, iar decizia recentă a Tribunalului din Genova vine ca o confirmare definitivă, analizând speța pe fond și considerând atacul juridic ca fiind complet nefondat.

Ce înseamnă această decizie pentru viitorul Genoa CFC

Din punct de vedere economic și sportiv, decizia instanței aduce stabilitatea necesară într-un moment în care cluburile de fotbal depind masiv de claritatea fluxurilor de capital. Legalizarea majorării de capital din 2024 asigură respectarea normelor de fair-play financiar și permite clubului să își continue planurile de investiții și consolidare în Serie A, fără spectrul unor sancțiuni administrative sau blocaje instituționale.

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