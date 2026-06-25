Lidl vinde cu 170 de lei un articol care-ți aduce vacanța direct în curte. Va fi disponibil din 2 iulie

Hamacul pregătit de Lidl pentru vara aceasta

Lidl aduce în magazine un hamac cu suport destinat celor care vor să se relaxeze în confortul propriei curți sau grădini. Produsul oferă un loc comod pentru odihnă în zilele călduroase și poate fi montat fără a fi nevoie de copaci sau alte puncte de prindere.

Hamacul este prevăzut cu un cadru metalic stabil și este ușor de amplasat în orice spațiu exterior. Va fi disponibil în magazinele Lidl începând cu 2 iulie, la prețul de 169,00 lei, fiind una dintre ofertele pregătite de retailer pentru sezonul estival.

Ideal pentru relaxare în zilele călduroase

Odată cu venirea verii, tot mai mulți oameni caută soluții practice pentru a se bucura de timpul petrecut în aer liber. Un hamac cu suport este o alegere potrivită pentru cei care vor să transforme curtea, grădina sau terasa într-un spațiu de relaxare, fără a fi nevoie de copaci sau alte sisteme de prindere.

Foto: Lidl

Modelul pe care Lidl îl aduce în magazine este prevăzut cu un cadru metalic rezistent și o suprafață confortabilă pentru odihnă. Fiind ușor de montat și de mutat, hamacul poate fi amplasat în diferite zone ale casei.

Detalii despre hamacul cu suport de la Lidl

Hamacul cu suport pe care Lidl îl aduce în magazine este conceput pentru utilizare în exterior, fiind potrivit pentru curte, grădină sau terasă. Acesta are dimensiunile de 290 x 120 x 110 cm, oferind suficient spațiu pentru o poziție confortabilă în timpul relaxării.

Suprafața hamacului este realizată dintr-un amestec de bumbac și poliester, materiale care îmbină confortul cu rezistența la utilizarea frecventă. Suportul asigură stabilitate și elimină necesitatea unor puncte de prindere, precum copacii sau stâlpii, ceea ce permite amplasarea produsului în aproape orice spațiu exterior.

Hamacul suportă o greutate maximă de 100 de kilograme, fiind destinat utilizării de către o singură persoană. Datorită construcției sale, acesta poate fi montat și mutat cu ușurință, fiind o soluție practică pentru cei care doresc să se bucure de momente de relaxare în aer liber pe parcursul sezonului cald.





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