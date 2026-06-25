Ce a postat Nicușor Dan pe Facebook, după baia de mulțime de la miezul nopții, de la Cluj

Selfie-uri cu tineri, la Cluj

Nicușor Dan a semnat autografe și a făcut selfie-uri cu zeci de tineri. Acesta a fost tot timpul zâmbitor și a stat de vorbă cu cei care au venit să-l întâlnească.

După baia de mulțime din Cluj-Napoca, președintele României a scris joi, 25 iunie, că energia acestui oraș și entuziasmul tinerilor sunt „extraordinare”.

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„Scurtă oprire aseară la Cluj, înainte de plecarea în Polonia pentru Summitul Flancului Estic. Energia acestui oraș și entuziasmul tinerilor de aici sunt extraordinare. Anterior, am avut o discuție consistentă cu organizatorii Techsylvania, cel mai important eveniment de tehnologie și business din Europa Centrală și de Est, despre inovație, antreprenoriat și oportunitățile pe care le are România în economia viitorului”, a scris, pe Facebook, Nicușor Dan.

Nicușor Dan, mesaj pentru partide: „Sper să fim serioși”

Șeful statului a profitat de traseu pentru a răspunde unei invitații speciale din partea comunității tech, participând la o cină oficială cu organizatorii evenimentului Techsylvania. Președintele a oferit și declarații de presă.

El a transmis și un mesaj partidelor, spunând că așteaptă vineri concluziile acestora privind învestirea unui nou guvern.

„Am avut o rundă de discuții ieri și am concluzionat că o să avem o guvernare prooccidentală, minoritară și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, guvernul minoritar. Sper să fim serioși și să închidem cât de curând”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat când va face desemnarea unui premier, acesta a precizat că „ar trebui ca mâine să discute ei între ei și să vină la mine vineri cu concluziile”. Despre șansele învestirii unui guvern Grindeanu, șeful statului a răspuns scurt: „Haideți să vedem ce decid partidele”.

De la Cluj-Napoca la Gdansk, la Summitul Flancului Estic

Preşedintele României participă joi în Polonia, la Gdansk, la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki).

Principalul punct de pe agenda summitului este coordonarea statelor UE vecine cu Federația Rusă, pentru a pune în aplicare Planul Readiness 2030 și noile mecanisme europene de consolidare a apărării.

România încearcă să obțină la acest summit angajamente ferme din partea partenerilor din Uniunea Europeană pentru suplimentarea sistemelor de monitorizare și combatere a dronelor, în special în județele Tulcea și Constanța, zone direct expuse din cauza proximității cu porturile ucrainene de la Dunăre.





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