Liderii PNL, USR și UDMR se întâlnesc de urgență: negocieri intense pentru un nou pact politic

Liberalii se întâlnesc de urgență să negocieze noul pact politic

PNL, USR și UDMR organizează o întâlnire de urgență la Palatul Victoria, unde urmează să discute despre noul pact politic, propus pentru rezolvarea crizei politice din România.

PNL ar fi dispus să susțină un guvern minoritar condus de PSD, susțin surse politice. Cu toate acestea, USR pledează pentru o formulă de rotativă guvernamentală, care să includă toate partidele implicate în negocieri.

Președintele României, Nicușor Dan, urmează să desemneze un nou premier, cu condiția ca PSD, PNL, USR și UDMR să ajungă la un acord politic. Acest pact ar trebuie să asigure majoritatea parlamentară necesară pentru învestirea viitorului guvern.

PNL a propus un acord pentru a depăși criza politică din România

 
Liberalul Ionel Bogdan a anunțat miercuri, pe Facebook, că PNL propune un acord pentru a depăși criza politică din România. Intitulat „Acord pentru România”, acesta ar urma să fie axat pe priorități naționale urgente.
 
Printre acestea se numără implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), atragerea fondurilor europene, realizarea reformelor necesare și asigurarea stabilității economice. Acordul trebuie să fie guvernat de principiul reciprocității, mai mai precizat Ionel Bogdan.
 
„PNL, USR și UDMR vor propune președintelui Nicușor Dan o variantă de prim-ministru. PSD a propus propria variantă. Președintele Nicușor Dan trebuie să analizeze aceste opțiuni, în interesul României”, a scris Ionel Bogdan pe Facebook.

Semnatarii acordului trebuie să-și asume decizia președintelui

Bogdan a subliniat că toate partidele care susțin acest acord vor trebui să respecte decizia președintelui privind desemnarea premierului.
 
„Mai ales PSD, care este direct responsabil pentru criza politică. Termenii acordului trebuie să fie valabili reciproc și pentru unii, și pentru ceilalți”, a adăugat liberalul.
 
De asemenea, acesta a precizat că un eventual vot de învestire pentru un premier susținut de PSD nu ar trebui interpretat drept o colaborare guvernamentală între PNL și PSD.
 
„Nu discutăm despre persoane, ci despre obiective. Nu despre funcții, ci despre reformele și măsurile de care România are nevoie urgentă. Este momentul ca fiecare partid să își asume responsabilitatea pentru viitorul României”, a concluzionat Bogdan.

Dominic Fritz susține un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a exprimat sprijinul pentru un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
 
„Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație. România are nevoie de un guvern serios, care continuă reformele și livrează pentru oameni”, a scris Fritz pe Facebook, alături de o fotografie din cadrul întâlnirii cu Ilie Bolojan și Kelemen Hunor.

PSD își asumă guvernarea cu Sorin Grindeanu premier

În cadrul unei ședințe a Biroului Politic Național organizate miercuri, 24 iunie, PSD a decis să își asume responsabilitatea guvernării. Potrivit liderului social-democraților, partidul îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.
 
„Partidul Social-Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea răspunderii guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.
 
De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României”, a declarat liderul PSD în cadrul unei conferințe de presă.

PNL a anunțat o serie de condiții pentru susținerea unui guvern minoritar PSD

Vicepreședintele PNL, Siegfried Mureșan, a transmis miercuri că liberalii sunt dispuși să contribuie la ieșirea din actualul blocaj politic și să voteze învestirea unui Executiv condus de liderul PSD Sorin Grindeanu, însă doar în anumite condiții.

Potrivit acestuia, PNL cere asumarea unui acord național construit pe trei direcții considerate esențiale: menținerea deficitului bugetar în limitele negociate cu Comisia Europeană și continuarea reducerii acestuia, aplicarea jaloanelor din PNRR pentru a evita pierderea fondurilor europene și continuarea reformelor administrative, alături de corectarea deciziilor economice din perioada precedentă.

În același timp, liderul liberal a avut un mesaj critic la adresa lui Sorin Grindeanu și a făcut referire la subiecte care au generat controverse în ultimii ani în jurul PSD.

„Vom fi în opoziție și vom fi redutabili din prima zi a guvernării. Să nu se aștepte la o opoziție confortabilă sau la o coabitare. Vom fi redutabili pe substanță și ne vom uita la fiecare măsură pe care Guvernul Grindeanu o adoptă. Ne vom uita și la pantoful domnului Grindeanu și nu am uitat nici de zborurile Nordis”, a notat Siegfried Mureșan.

Consultările de la Cotroceni s-au încheiat fără o concluzie fermă

Pe 23 iunie 2026, consultările dintre președintele Nicușor Dan și partidele parlamentare s-au încheiat fără desemnarea unui premier.
 
Lipsa unei majorități stabile în Parlament a împiedicat formarea unui guvern. Guvernul Veștea nu a obținut majoritatea necesară, primind doar 189 de voturi pentru, față de cele 233 necesare.

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