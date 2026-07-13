„Președintele Trump și cu mine am ajuns la un acord important asupra licențelor de producție a sistemelor Patriot. Echipele noastre lucrează acum la implementarea acestui acord politic cu adevărat istoric”, a scris Zelenski pe contul său de X.

Europa poate să-și asigure capacitățile de apărare și să contribuie la securitatea globală

Președintele ucrainean a pledat totodată pentru diversificarea capacităților de apărare ale țării sale. „Cu cât apărarea noastră va fi mai diversificată, cu atât le va fi mai greu dușmanilor noștri să submineze securitatea în Europa. De aceea, trebuie să acționăm mai rapid în ceea ce privește sistemele Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS și, bineînțeles, proiectul nostru FREYJA”, a transmis Volodimir Zelenski.

În cele din urmă, șeful statului ucrainean a subliniat că Europa este capabilă să-și „poată asigura suficientă protecție împotriva oricărei amenințări balistice”. „Și Europa poate deveni, de asemenea, un contribuitor puternic la securitatea globală”, a conchis el.

Volodimir Zelenski a publicat acest mesaj cu ocazia unei noi reuniuni a „Coaliției de Voință”. Unul dintre rezultatele acestei reuniuni este anunțul privind crearea unei coaliții antibalistice, care este formată din Ucraina și nouă țări europene membre NATO.

Ucraina va cumpăra 16 avioane de luptă Rafale și va produce, sub licență, bombe și rachete de croazieră europene

Pe de altă parte, Franța și Ucraina au încheiat luni o „foaie de parcurs” care prevede ca țara atacată de Rusia să cumpere 16 avioane de luptă Rafale cu armamentul aferent. Președintele francez Emmanuel Macron a promis că primele avioane Rafale achiziționate de Kiev vor zbura „pe cerul ucrainean începând din 2028-2029”.

Ucraina se va dota de asemenea cu o „primă serie de baterii SAMP/T de nouă generație care tocmai au completat sistemele ce vor fi livrate împreună cu rachetele lor în săptămânile următoare”, a adăugat șeful statului francez la finalul summitului, care a avut loc la Paris.

Potrivit lui Macron, acordul prevede de asemenea furnizarea de radare și producerea sub licență în Ucraina a bombelor AASM, a rachetelor antiaeriene Aster 30 și a rachetelor de croazieră Scalp.

Forța multinațională începe antrenamentele pentru a fi pregătită de desfășurare în cazul încetării războiului

Forța multinațională destinată să se desfășoare în Ucraina după încetarea războiului va începe să se antreneze în „țările vecine în lunile următoare”, a mai anunțat șeful statului francez.

„Am decis astăzi exerciții care se vor desfășura în lunile următoare. Ele vor avea loc în țările vecine Ucrainei pentru a valida planurile noastre de desfășurare și a demonstra că suntem pregătiți, hotărâți și credibili”, a declarat Emmanuel Macron, citat de AFP.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală! Surpriză! Alături de CINE a apărut Dana Nicolaescu
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală! Surpriză! Alături de CINE a apărut Dana Nicolaescu
Reacția neașteptată a lui Alexandru Ion Țiriac după ce Simona Halep a fost fotografiată la Wimbledon alături de presupusul ei nou iubit, omul de afaceri Dorin Mateiu
Unica.ro
Reacția neașteptată a lui Alexandru Ion Țiriac după ce Simona Halep a fost fotografiată la Wimbledon alături de presupusul ei nou iubit, omul de afaceri Dorin Mateiu
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariția Simonei Halep lângă prințesa Kate a atras atenția presei britanice. Au descris-o în două cuvinte
GSP.RO
Apariția Simonei Halep lângă prințesa Kate a atras atenția presei britanice. Au descris-o în două cuvinte
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Parteneri
Dieta verii 2026! Vedeta noastră e de nerecunoscut! “Am plecat de la 94 kg înainte de vacanță și am ajuns la 75,8 kg. Așa am slăbit și așa o să procedez după ce mă întorc acasă”
Libertateapentrufemei.ro
Dieta verii 2026! Vedeta noastră e de nerecunoscut! “Am plecat de la 94 kg înainte de vacanță și am ajuns la 75,8 kg. Așa am slăbit și așa o să procedez după ce mă întorc acasă”
Gata, e oficial! Simona Halep și iubitul ei, surprinși așa cum nu i-ai văzut niciodată! Imaginile te lasa fără cuvinte! Ce diferență de vârstă este între ei
Avantaje.ro
Gata, e oficial! Simona Halep și iubitul ei, surprinși așa cum nu i-ai văzut niciodată! Imaginile te lasa fără cuvinte! Ce diferență de vârstă este între ei
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
Politică 13 iul.
Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Politică 13 iul.
Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Parteneri
Cine l-ar putea împiedica pe Putin să folosească bomba nucleră. Garry Kasparov: „Probabilitatea este în creștere”
Adevarul.ro
Cine l-ar putea împiedica pe Putin să folosească bomba nucleră. Garry Kasparov: „Probabilitatea este în creștere”
Pe lângă Drăguș, Gigi Becali a mai transferat încă trei fotbaliști la FCSB! Unul e român și a retrogradat din SuperLiga. Update
Fanatik.ro
Pe lângă Drăguș, Gigi Becali a mai transferat încă trei fotbaliști la FCSB! Unul e român și a retrogradat din SuperLiga. Update
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Cum a schimbat-o viața la țară pe Nicoleta Nucă: „Nu mi-a fost greu să las în urmă nimic”
Exclusiv
Stiri Mondene 13 iul.
Cum a schimbat-o viața la țară pe Nicoleta Nucă: „Nu mi-a fost greu să las în urmă nimic”
Când se va difuza primul episod din serialul „Trafic”. Anunțul făcut de Pro TV. „Știi cum e, copii mici, probleme mici...”
Stiri Mondene 13 iul.
Când se va difuza primul episod din serialul „Trafic”. Anunțul făcut de Pro TV. „Știi cum e, copii mici, probleme mici…”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Fără diplomă de Bac, dar cu salariu de mii de lei. Domeniile care angajează tineri imediat
ObservatorNews.ro
Fără diplomă de Bac, dar cu salariu de mii de lei. Domeniile care angajează tineri imediat
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Libertateapentrufemei.ro
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
Radu Banciu, declarații șocante despre jucătorii Franței: „Sunt mai francez decât mulți negri din națională. Nu știu să scrie și nu știu istoria țării”
Mediafax.ro
Radu Banciu, declarații șocante despre jucătorii Franței: „Sunt mai francez decât mulți negri din națională. Nu știu să scrie și nu știu istoria țării”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la Palatul Élysée! Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan la dineul organizat de Emmanuel Macron
Redactia.ro
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la Palatul Élysée! Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan la dineul organizat de Emmanuel Macron
S-a stins din viață Viorel Oancea, primul primar al Timișoarei
KanalD.ro
S-a stins din viață Viorel Oancea, primul primar al Timișoarei

Politic

Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
Politică 13 iul.
Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
Ilie Bolojan explică de ce Parlamentul trebuie să adopte urgent noua lege a salarizării: „Vom pierde 770 de miliarde pentru România”
Politică 13 iul.
Ilie Bolojan explică de ce Parlamentul trebuie să adopte urgent noua lege a salarizării: „Vom pierde 770 de miliarde pentru România”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Denis Drăguș, la FCSB! Se face transferul anului! Reacția lui Gigi Becali: „Am aflat de la Fanatik!”. Update exclusiv
Fanatik.ro
Denis Drăguș, la FCSB! Se face transferul anului! Reacția lui Gigi Becali: „Am aflat de la Fanatik!”. Update exclusiv
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare