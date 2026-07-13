„Președintele Trump și cu mine am ajuns la un acord important asupra licențelor de producție a sistemelor Patriot. Echipele noastre lucrează acum la implementarea acestui acord politic cu adevărat istoric”, a scris Zelenski pe contul său de X.

Europa poate să-și asigure capacitățile de apărare și să contribuie la securitatea globală

Președintele ucrainean a pledat totodată pentru diversificarea capacităților de apărare ale țării sale. „Cu cât apărarea noastră va fi mai diversificată, cu atât le va fi mai greu dușmanilor noștri să submineze securitatea în Europa. De aceea, trebuie să acționăm mai rapid în ceea ce privește sistemele Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS și, bineînțeles, proiectul nostru FREYJA”, a transmis Volodimir Zelenski.

În cele din urmă, șeful statului ucrainean a subliniat că Europa este capabilă să-și „poată asigura suficientă protecție împotriva oricărei amenințări balistice”. „Și Europa poate deveni, de asemenea, un contribuitor puternic la securitatea globală”, a conchis el.

Volodimir Zelenski a publicat acest mesaj cu ocazia unei noi reuniuni a „Coaliției de Voință”. Unul dintre rezultatele acestei reuniuni este anunțul privind crearea unei coaliții antibalistice, care este formată din Ucraina și nouă țări europene membre NATO.

Ucraina va cumpăra 16 avioane de luptă Rafale și va produce, sub licență, bombe și rachete de croazieră europene

Pe de altă parte, Franța și Ucraina au încheiat luni o „foaie de parcurs” care prevede ca țara atacată de Rusia să cumpere 16 avioane de luptă Rafale cu armamentul aferent. Președintele francez Emmanuel Macron a promis că primele avioane Rafale achiziționate de Kiev vor zbura „pe cerul ucrainean începând din 2028-2029”.

Ucraina se va dota de asemenea cu o „primă serie de baterii SAMP/T de nouă generație care tocmai au completat sistemele ce vor fi livrate împreună cu rachetele lor în săptămânile următoare”, a adăugat șeful statului francez la finalul summitului, care a avut loc la Paris.

Potrivit lui Macron, acordul prevede de asemenea furnizarea de radare și producerea sub licență în Ucraina a bombelor AASM, a rachetelor antiaeriene Aster 30 și a rachetelor de croazieră Scalp.

Forța multinațională începe antrenamentele pentru a fi pregătită de desfășurare în cazul încetării războiului

Forța multinațională destinată să se desfășoare în Ucraina după încetarea războiului va începe să se antreneze în „țările vecine în lunile următoare”, a mai anunțat șeful statului francez.

„Am decis astăzi exerciții care se vor desfășura în lunile următoare. Ele vor avea loc în țările vecine Ucrainei pentru a valida planurile noastre de desfășurare și a demonstra că suntem pregătiți, hotărâți și credibili”, a declarat Emmanuel Macron, citat de AFP.