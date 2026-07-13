Ofiţerul în vârstă de 27 de ani a absolvit Academia de Poliţie şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului de Poliție Judeţean (IPJ) Prahova de 5 ani. Acesta și-ar fi dus laptopul de serviciu la amanet de două ori, în decursul a două săptămâni, obținând de fiecare dată câte 350 de lei, potrivit Observator News.

De asemenea, trimis să investigheze o moarte suspectă, polițistul a profitat de ocazie și și-a însușit 4.250 de lei și 50 de euro găsiți în timpul cercetărilor. Deși a susținut că a predat întreaga sumă unei rude a victimei, minciuna a fost rapid demascată de colegii săi, care au intrat imediat pe fir.

IPJ Prahova a anunţat luni seară că a deschis o anchetă internă și că polițistul este cercetat disciplinar. De asemenea, pe numele agentului a fost deschis un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

„Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a dispus faţă de un bărbat în vârstă de 27 de ani, poliţist în cadrul Poliţiei municipiului Câmpina, măsura punerii la dispoziţie, în conformitate cu prevederile legale incidente, precum şi declanşarea procedurii disciplinare, prin efectuarea cercetării prealabile. Acesta a făcut obiectul unor verificări şi monitorizări interne, urmare a cărora au reieşit aspectele care fac obiectul dosarului penal”, potrivit IPJ Prahova.

Poliţistul este cercetat acum sub control judiciar pentru furt, delapidare şi fals intelectual.

Poliția precizează că „se delimitează de astfel de comportamente, care nu sunt compatibile cu valorile şi standardele instituţiei”.

„Precizăm faptul că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi vor fi luate măsurile legale indiferent de calitatea acestora”, mai menţionează IPJ Prahova.