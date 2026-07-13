Piloții ar fi introdus parametri de zbor greșiți în sistem

Un Boeing 737 Max, operat de Ascend Airways pentru Wizz Air UK, a decolat de pe aeroportul Luton din Marea Britanie la doar 162 de metri de capătul pistei, după ce piloții au introdus parametri de zbor greșiți în sistemul computerizat. Incidentul, care a avut loc în aprilie 2025, a fost dezvăluit recent într-un raport al Autorității de Investigare a Accidentelor Aeriene din Marea Britanie (AAIB), potrivit portalului de știri italian Corriere.it.

Cum s-ar fi produs incidentul în care era implicată aeronava Wizz Air

Raportul AAIB arată că echipajul aeronavei, care opera zborul 5411 pe ruta Londra-Atena, ar fi făcut o eroare critică în calcularea parametrilor de decolare. Inițial, piloții ar fi planificat o decolare de pe întreaga lungime a pistei.

Totuși, la propunerea controlorilor de trafic, aceștia ar fi acceptat să folosească o intersecție mai apropiată pentru decolare. În graba pregătirii, nu ar fi recalculat corect vitezele de decolare, cunoscute sub denumirea de „V speeds”.

Acestea depind de factori precum greutatea avionului, lungimea pistei, vântul și temperatura. Astfel, avionul ar fi folosit o putere de decolare de doar 82,1%, insuficientă pentru distanța mai mică disponibilă, ceea ce ar fi dus la consumarea unui spațiu mult mai mare pe pistă înainte ca aeronava să se desprindă de sol.

Potrivit investigației, avionul ar fi trecut de capătul pistei la o altitudine de doar 4 metri, mult sub limita minimă de siguranță de 10,67 metri.

Avionul a ajuns să zboare la o altitudine extrem de mică din cauza erorii de calcul a piloților

Conform raportului AAIB, imaginile video înregistrate ar fi arătat că aeronava zbura la o altitudine atât de mică încât aproape se confunda cu clădirile aeroportului.

Controlorii de trafic au confirmat că avionul a urcat mai lent decât în mod normal, ceea ce a crescut riscurile în cazul unei eventuale pierderi de tracțiune în timpul decolării. Dacă un astfel de scenariu s-ar fi materializat, aeronava nu ar fi avut suficientă pistă rămasă pentru a se opri în siguranță.

Din fericire, zborul și-a continuat traseul fără alte incidente și a aterizat în siguranță la destinația finală, Aeroportul Internațional Eleftherios Venizelos din Atena.

Ce spunea compania Wizz Air despre incidentul de pe aeroportul Luton

Reprezentanții Wizz Air au subliniat că siguranța pasagerilor este prioritatea absolută a companiei. Ei au precizat că zborul a fost operat de Ascend Airways, care poartă responsabilitatea pentru erorile echipajului și pentru respectarea procedurilor.

„AAIB a stabilit că este vorba despre o eroare procedurală izolată a echipajului. Ancheta nu a găsit nicio deficiență tehnică sau de siguranță la Wizz Air”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

O tragedie a avut loc și în urmă cu doar câteva zile, la bordul unui avion care efectua o cursă între Salonic și Munchen. Geamul avionului s-a spart la 10.000 de metri altitudine, iar un pasager era să fie smuls cu totul. Bărbatul a scăpat sa prin minune pentru că avea centura de siguranță și pentru că ceilalți pasageri l-au ținut cu toate forțele pe scaun.

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