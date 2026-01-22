„La început, orice relație este frumoasă, pentru că este flacăra aceea. La noi nu prea este cu ceartă, vă spun un secret din casă: Robert, într-adevăr, este puțin mai impulsiv, dar eu sunt genul acela de persoană cu care nu ai ce să te cerți”, a declarat Maria Constantin pentru Spynews.ro.

Maria Constantin a spus că, atunci când intră în conflict cu soțul ei, preferă să lase lucrurile să se liniștească și apoi să aibă o discuție, pentru ca lucrurile să nu se agraveze.

„Și dacă spune ceva, eu îl las în pace și discutăm ulterior. Probabil și experiențele de viață prin care am trecut m-au maturizat enorm de mult. Las lucrurile să se liniștească și după începem să discutăm, pentru că nu rezolvi nimic cu cearta și cu vorbele spuse atunci, pe moment, poate din furie sau pentru că nu mi-a convenit ceva. Lucrurile se discută la rece, în momentul în care amândoi suntem calmi. Și, într-adevăr, eu, de fel, sunt o persoană mai liniștită”, a mai spus cântăreața.

„Am învățat, practica aceasta se învață ulterior. Înainte, recunosc, și eu eram o fire mai impulsivă, o persoană care reacționa din primul moment și făceam ca toate alea. Mă mai enervez și eu, dar să te ferească Dumnezeu să mă enervez eu.

Rar, dar când m-am enervat, este ceva de rău și tocmai de aceea, de multe ori, încerc să-mi păstrez calmul, știu că nu rezolv nimic. Și nu sunt nici genul care se enervează pe moment și apoi îi trece, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Sunt genul care, când m-am supărat, ferească Dumnezeu, nu mai exiști pentru mine. Am avut persoane în viața mea care m-au trădat, într-un anumit fel, și, credeți-mă, persoanele acelea nu mai există!”, a mai adăugat artista.

