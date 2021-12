Se știe că Mihai Albu a absolvit Institutului de Arhitectură „Ion Mincu-București”, în 1990. De atunci, el s-a dedicat marii sale pasiuni: crearea pantofilor. Și-a deschis prima firmă în domeniu, afacere pe care o are și acum. Creatorul de pantofi desenează și creează încălțăminte în atelierul lui din București.

Acum, din cauza situației pandemice, multe evenimente au fost reprogramate sau anulate, iar Mihai Albu nu a mai avut o cerere așa de mare pentru pantofi eleganți, de lux, specialitatea lui. A produs mult mai puțin, la jumătate chiar. „N-au fost evenimente, n-au fost nunți, n-au fost evenimente speciale (…) s-a cheltuit mai puțin, au pus preț pe înfățișare mai puțin (n.r. “femeile”), s-a simțit foarte tare (…) suntem încă sub presiune!”, a spus el pentru Cancan.

Totodată, Mihai Albu a mărturisit că a luat măsuri drastice pentru ca afacerea lui să continue. A creat încălțăminte de zi cu zi, chiar și pantofi sport: „Concurența este într-adevăr foarte mare pe încălțămintea de stradă, cea de toată ziua (…) sunt brandurile cele mari care își permit niște prețuri chiar foarte mici cu tehnologie de ultimă oră, astea nu-mi sunt la îndemână.

Hai să zicem că cele două segmente, cel de stradă și cel de sneakers nu mă reprezintă foarte tare, dar în vremurile acestea, de pandemie, au făcut să rezist pe piață!”, a mai dezvăluit Mihai Albu.

„Nu este cineva în viața mea în momentul ăsta”

În ceea ce privește viața personală, se știe că Mihai Albu a fost căsătorit cu Iulia Albu din 2004 până în 2013. În prezent, acesta este într-o relație, nu a mai ajuns din nou la altar. „Nu, nu este cineva în viața mea în momentul ăsta! (…) Sunt atâtea probleme, am evitat ieșirile, am evitat cât de cât să ma expun inutil, mai ales că mama mea are 94 de ani, să nu circul prea mult, să mă duc cu vreo boală acasă…”, a mai adăugat Mihai Albu.

În același interviu pentru Cancan, creatorul de pantofi a dezvăluit și cum petrece Crăciunul. „În principiu, o să îl fac cu mama mea, dacă o să fie și fetița mea, o să vedem, încă nu s-a stabilit… (…) Sărbătoarea de Crăciun este important să o facem în familie! (…) Am o scrisorică pe care trebuie să o respect, o să găsească sub brad ceva, sigur că da! (n.r. Mikaela)”, a încheiat el.

