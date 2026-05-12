Diviziuni în Cabinetul Laburist după eșecul electoral

Situația devine și mai tensionată în contextul pierderii masive suferite de laburiști în alegerile locale din Anglia, Țara Galilor și Scoția, desfășurate pe 8 mai 2026.

Luni seara, Cabinetul părea divizat în privința viitorului lui Starmer la conducerea guvernului. În mod public, miniștrii și-au exprimat loialitatea, dar în spatele ușilor închise, tensiunile cresc. Un exemplu semnificativ este Shabana Mahmood, ministrul de Interne, care, conform rapoartelor, i-ar fi sugerat lui Starmer să ia în considerare plecarea din funcție.

De asemenea, Ed Miliband, ministrul Energiei și un influent lider al facțiunii de ușoara-stânga, ar fi discutat cu premierul despre o posibilă retragere, temându-se de consecințele unui conflict deschis pentru succesiune.

Pierderile electorale recente, inclusiv peste 1.460 de consilieri în Anglia și pierderea controlului asupra Senedd-ului din Țara Galilor, accentuează presiunea asupra lui Starmer. Potrivit POLITICO, întâlnirea Cabinetului de marți dimineață ar putea fi decisivă pentru viitorul său.

Tentative de răsturnare a liderului guvernului britanic

Catherine West, deputat laburist, a inițiat o mișcare menită să forțeze stabilirea unui calendar pentru retragerea lui Starmer și organizarea unor alegeri interne în septembrie. West a declarat pentru POLITICO că va comunica conducerii partidului numărul de colegi care îi sprijină inițiativa, dacă va depăși pragul de 81 de parlamentari.

Cu toate acestea, lipsa unei prevederi clare în regulamentul laburist face ca această tentativă să fie considerată dezorganizată de unii colegi.

„Nu va schimba nimic, nu va încuraja pe nimeni”, a spus un deputat nemulțumit. Altul a adăugat: „A renunțat prea ușor și asta nu inspiră încredere”.

Posibili succesori ai lui Keir Starmer la cârma guvernului britanic

În timp ce poziția lui Starmer devine tot mai fragilă, atenția se mută asupra potențialilor succesori. Wes Streeting, actualul ministru al Sănătății, este văzut ca unul dintre principalii favoriți, dar asocierea sa cu Peter Mandelson și apartenența sa la aripa de dreapta a partidului îi afectează popularitatea în rândurile membrilor de stânga.

Angela Rayner, fostul vicepremier, se confruntă cu propria sa criză, fiind investigată de autoritățile fiscale pentru probleme legate de un apartament în valoare de 800.000 de lire sterline. În ciuda popularității sale în rândul bazinului electoral laburist, aceste controverse îi complică drumul către o potențială candidatură la funcția de lider.

Un alt nume vehiculat este Andy Burnham, primarul regiunii Greater Manchester, care a părăsit Parlamentul în 2017. Deși popular în rândul ambelor aripi ale partidului, Burnham se confruntă cu obstacole logistice. Ar avea nevoie de un loc vacant în Parlament pentru a-și recâștiga eligibilitatea, însă, în actualul context, câștigarea unui scrutin parțial ar putea fi dificilă chiar și în zonele de influență laburiste.

Procesul complex al posibililor succesori ai lui Starmer

Pentru ca un înlocuitor să fie ales, un candidat trebuie să obțină sprijinul a 80 de parlamentari laburiști, reprezentând o cincime din grupul parlamentar. Ulterior, acesta trebuie să convingă 5% dintre organizațiile locale ale partidului sau cel puțin trei „afiliați” oficiali, inclusiv două sindicate, înainte de a ajunge în fața membrilor pentru votul final.

Rezultatul acestor alegeri interne va desemna următorul lider al Partidului Laburist și, implicit, viitorul prim-ministru al Marii Britanii.

