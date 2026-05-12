Este vorba de Portugalia, care vrea să creeze un program de voluntariat civil militar, care să atragă tinerii în Armată.

Programul, denumit „Apărătorul Portugaliei”, se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 23 de ani și ar urma să dureze între trei și șase săptămâni, o parte dintre activități fiind desfășurate în regim rezidențial.

Inițiativa are ca scop apropierea tinerilor de Forțele Armate și pregătirea civică, fizică și militară a participanților.

Cei care finalizează programul ar urma să primească o plată unică de 439,21 de euro și posibilitatea de a obține gratuit permisul de conducere în cadrul unităților militare autorizate.

Obținerea permisului de conducere în Portugalia (Categoria B – autoturisme) în 2026 implică un cost total care variază, de regulă, între 500 € și 1.150 €.

În plus, participarea la program ar putea reprezenta un avantaj la admiterea în Forțele Armate, poliție, servicii de securitate sau în structurile de pompieri profesioniști.

Cele două partide din Portugalia subliniază că „efectivul real al Forțelor Armate este de aproximativ 24.500 de persoane, apropiindu-se de echivalentul a 0,21% din populația rezidentă”.

Partidele care susțin proiectul spun că măsura nu urmărește militarizarea societății, ci încurajarea implicării civice a tinerilor.

„Programul «Apărătorul Portugaliei» reprezintă astfel un pact de încredere între generații. Nu este vorba despre militarizarea societății, ci mai degrabă despre permiterea tinerilor din toate mediile sociale să își servească țara pentru că aleg să facă acest lucru”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

La începutul lunii aprilie, parlamentarii au convenit, în cadrul unei ședințe a Comisiei de Apărare, să aștepte inițiative din partea coaliției PSD/CDS-PP, astfel încât toate proiectele să poată fi dezbătute împreună înainte de a fi votate în ședință plenară.

Un sondaj de opinie realizat anul trecut de INSCOP Research arată că 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar, dar numai pe bază de voluntariat.

