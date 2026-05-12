Este vorba de Portugalia, care vrea să creeze un program de voluntariat civil militar, care să atragă tinerii în Armată.

Programul, denumit „Apărătorul Portugaliei”, se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 23 de ani și ar urma să dureze între trei și șase săptămâni, o parte dintre activități fiind desfășurate în regim rezidențial.

Inițiativa are ca scop apropierea tinerilor de Forțele Armate și pregătirea civică, fizică și militară a participanților.

Cei care finalizează programul ar urma să primească o plată unică de 439,21 de euro și posibilitatea de a obține gratuit permisul de conducere în cadrul unităților militare autorizate.

Obținerea permisului de conducere în Portugalia (Categoria B – autoturisme) în 2026 implică un cost total care variază, de regulă, între 500 € și 1.150 €.

În plus, participarea la program ar putea reprezenta un avantaj la admiterea în Forțele Armate, poliție, servicii de securitate sau în structurile de pompieri profesioniști.

Cele două partide din Portugalia subliniază că „efectivul real al Forțelor Armate este de aproximativ 24.500 de persoane, apropiindu-se de echivalentul a 0,21% din populația rezidentă”.

Partidele care susțin proiectul spun că măsura nu urmărește militarizarea societății, ci încurajarea implicării civice a tinerilor.

„Programul «Apărătorul Portugaliei» reprezintă astfel un pact de încredere între generații. Nu este vorba despre militarizarea societății, ci mai degrabă despre permiterea tinerilor din toate mediile sociale să își servească țara pentru că aleg să facă acest lucru”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

La începutul lunii aprilie, parlamentarii au convenit, în cadrul unei ședințe a Comisiei de Apărare, să aștepte inițiative din partea coaliției PSD/CDS-PP, astfel încât toate proiectele să poată fi dezbătute împreună înainte de a fi votate în ședință plenară.

Un sondaj de opinie realizat anul trecut de INSCOP Research arată că 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar, dar numai pe bază de voluntariat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan spune că Lia Olguța Vasilescu a sunat lideri din PNL ca să le dea sfaturi. Replica primarului PSD al Craiovei
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare uriașă de situație pe scena politică din România! Ce a anunțat Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp și cum schimbă decizia lui absolut tot
Viva.ro
Răsturnare uriașă de situație pe scena politică din România! Ce a anunțat Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp și cum schimbă decizia lui absolut tot
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Unica.ro
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Pique, amendat cu o sumă fabuloasă, după ce-a „tranzaționat informații privilegiate”
GSP.RO
Pique, amendat cu o sumă fabuloasă, după ce-a „tranzaționat informații privilegiate”
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta
Tvmania.ro
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta

Alte știri

Medic de la Maternitatea Polizu, amendat după moartea bebelușului născut prematur. DSP a sesizat Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis
Știri România 11:25
Medic de la Maternitatea Polizu, amendat după moartea bebelușului născut prematur. DSP a sesizat Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis
ANM anunță răcire accentuată a vremii în toată țara, lapoviță și ninsoare, ploi torențiale și vijelii. Cât timp sunt valabile codurile galbene de vreme rea
Știri România 10:52
ANM anunță răcire accentuată a vremii în toată țara, lapoviță și ninsoare, ploi torențiale și vijelii. Cât timp sunt valabile codurile galbene de vreme rea
Parteneri
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul.ro
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales favorita înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova: „Depinde câtă foame ai”
Fanatik.ro
Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales favorita înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova: „Depinde câtă foame ai”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Drama Ecaterinei Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”. Și-a pierdut fratele și asta a marcat-o profund. „Despre asta nu am vorbit prea mult”
Stiri Mondene 11:37
Drama Ecaterinei Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”. Și-a pierdut fratele și asta a marcat-o profund. „Despre asta nu am vorbit prea mult”
Videoclipul „Choke me”, piesa României de la Eurovision 2026, a dispărut de pe pagina de YouTube a Alexandrei Căpitănescu
Exclusiv
Stiri Mondene 11:15
Videoclipul „Choke me”, piesa României de la Eurovision 2026, a dispărut de pe pagina de YouTube a Alexandrei Căpitănescu
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
ObservatorNews.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
GSP.ro
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
GSP.ro
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
Parteneri
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Mediafax.ro
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Mediafax.ro
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
BREAKING NEWS Trafic restricționat pe A2 după ce două mașini s-au izbit puternic. Câte victime sunt
KanalD.ro
BREAKING NEWS Trafic restricționat pe A2 după ce două mașini s-au izbit puternic. Câte victime sunt

Politic

Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Politică 11:02
Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Politică 10:19
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
De ce nu s-a putut juca finala Cupei României pe Stadionul din Ghencea: „Acolo era cea mai bună soluție. Păcat de suporteri”
Fanatik.ro
De ce nu s-a putut juca finala Cupei României pe Stadionul din Ghencea: „Acolo era cea mai bună soluție. Păcat de suporteri”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea