În luna aprilie a acestui an, Mihai Rait și Ana Maria au împlinit cinci ani de căsnicie. Pe zi ce trece, iubirea lor e și mai mare, sunt pe deplin fericiți alături de fiul lor, care are deja patru ani. Chiar dacă între ei e o diferență de vârstă de 14 ani, ei nu simt asta.

„Noi doi nu o percepem, vă dați seama. Nu ne-am pus niciodată problema diferenței de vârstă. Prejudecăți există ca la toată lumea când e vorba despre diferența de vârstă și nu înțeleg de când a devenit tinerețea unei femei un dezavantaj. Câteodată, oamenii pun tinerețea pe aceeași treaptă cu lipsa de experiență de viață și nu cred că e corect. Nu trebuie să fii bătrân ca să fii deștept și educat”, a spus actorul, care își trăiește viața în lumina reflectoarelor.

Soția lui tinerică preferă să stea departe de camerele de filmat. „Nu cred că e tocmai ușor să fii soția unui artist atât de îndrăgit de public și atât de ocupat… A fost și este alegerea ei să nu iasă în față și da, mă susține 100% și mă înțelege, și îmi suportă toate capriciile, ca să zic așa, și îi mulțumesc pentru răbdarea pe care o are cu mine, pentru că, chiar dacă nu pare, sunt o persoană dificilă în unele momente”, a mai declarat Mihai Rait pentru viva.ro.

Întrebat despre cum și-a cerut în căsătorie soția în 2016, Mihai Rait a povestit totul, nu a uitat nici cel mai mic detaliu. „Lucrurile au evoluat rapid pentru că ne iubim foarte mult, și de aici totul a devenit ușor. Am cerut-o pe 4 iulie 2016 și am făcut-o în momentul în care ea se încălța, noi pregătindu-ne să ieșim din casă, să mergem la finala Românii au talent, unde eu susțineam un spectacol de improvizație, în calitate de invitat.

Știu, vă așteptați la ceva mai siropos, dar așa mi-a venit mie atunci, chiar nu puteam să mai aștept până seara, în ziua aia luasem și inelul și eram nerăbdător să o cer”, a mai spus actorul, care a dezvăluit secretul relației lor.

„Nu știu să vă dau un exemplu de compromis, important este că ne înțelegem unul pe celălalt și ne suportăm capriciile, mai ales ea mie”, a încheiat el.

Cum s-au întâlnit prima oară actorul și soția sa

Mihai Rait și-a cunoscut soția la unul dintre spectacolele sale. „Soţia mea nu vrea să iasă în evidenţă. Ne-am cunoscut la un spectacol de-al meu, de stand-up comedy. Eram vecini de blocuri, ne-am văzut la un spectacol, ne-am plăcut şi aşa s-a născut povestea noastră de dragoste, care s-a finalizat cu o căsătorie. Suntem finii lui Bobo, Mihai Bobonete, cu care mă ştiu din copilărie”, povestea acum ceva vreme Mihai Rait.

Mihai și Ana Maria s-au logodit după doar trei luni de relație. „La trei luni am cerut-o. Cam la sfârșitul primei săptămâni i-am spus că o iubesc. Ea s-a speriat puțin când am cerut-o. (…) Sigur am ales bine. Ea o să rămână până la final”, a mai declarat actorul. Cei doi s-au căsătorit pe 10 aprilie 2017 și au sărbătorit deja cinci ani de la nuntă.

