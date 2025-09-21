Anunțul făcut de Mirela Vaida după 16 ani de căsnicie: „Spune că i se pare penibil”. S-au cunoscut când erau studenți

Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru Vaida, au motiv de sărbătoare! Prezentatoarea de la „Acces Direct” și partenerul său de viață sărbătoresc 16 ani de căsnicie și 20 de ani de relație. Cu această ocazie, vedeta a publicat pe Facebook un mesaj plin de afecțiune și umor, împărtășind fanilor o fotografie rară cu cei doi și amintiri din primele etape ale poveștii lor de dragoste.

„N-ar sta la poză nici să-l pici cu ceară! Ba chiar spune că i se pare penibil să ne urăm, azi, noi, nouă, «La mulți ani!» pe rețelele de socializare, cu ocazia împlinirii a 16 ani de căsnicie și 20 de ani de relație!

Dar, uite așa, diferiți, ne-am completat iar el m-a suportat 20 de ani! L-am întrebat: «Cum ți s-au părut anii ăștia?» Mi-a răspuns: «Interesanți. Și plini!» I-am bătut obrazul că, anul trecut pe vremea asta, mi-a făcut cadou o oală de inox, cu capac, de 10L! Superbă, de altfel… Azi m-a scos la restaurant, la prânz! Cică are o surpriză pentru mine, diseară! Sper să nu fie o tigaie! Că-i pun capac! Hai, la mulți ani nouă! Să fie încă 16! Cu noroc și binecuvântare!”, a scris moderatoarea în mediul online.

Cum l-a cunoscut Mirela Vaida pe soțul ei

Întrebată dacă își mai amintește cum a decurs prima întâlnire dintre ea și Alexandru Vaida, prezentatoarea de la „Acces Direct” ne-a dezvăluit și când a avut loc primul sărut dintre ea și actualul ei soț.

„Ne-am cunoscut în 2005, la un curs între Facultățile de Drept din țară. El a venit din partea Universității Babeș-Bolyai din Cluj, eu – din partea Universității din București. Eram studenți pe atunci! Ne-am întâlnit la Sibiu. El mi-a dat târcoale, fiind bărbat, dar eu eram fițoasă, arogantă și nu voiam să îl bag în seamă! (râde) El a făcut rost de numărul meu de telefon și m-a sunat. A început să mă sune constant, căci nu stăteam în același oraș.

Nu ne-am mai văzut timp de câteva luni, vorbeam la telefon în schimb. Apoi, el a avut un drum către mare, pleca în concediu. S-a oprit în București și am ieșit la un suc. De atunci am rămas împreună! Prima întâlnire a avut loc într-o cafenea din Piața Unirii și s-a sfârșit cu un sărut pe scările unui bloc din Dristor! (râde) De atunci am fost nedespărțiți”, a mai afirmat Mirela Vaida în exclusivitate pentru Libertatea.

