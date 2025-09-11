Pe 19 septembrie, cei doi împlinesc 16 ani de când s-au căsătorit, ei formând un cuplu de aproximativ 20 de ani.

Cu doar o lună înainte de aniversare, Mirela Vaida a revenit la Antena Stars, alături de Adrian Velea, cu un nou sezon al emisiunii „Acces Direct”, care este difuzată de luni până vineri, de la ora 16.00.

Ținând cont că aceste două evenimente au loc aproximativ în aceeași perioadă, Libertatea a stat de vorbă cu vedeta de la Antena Stars despre viața ei personală, dar și despre cea profesională.

Mirela Vaida sărbătorește 16 ani de la nuntă

„Anul acesta, în septembrie, pe data de 19, împlinim 16 ani de la nuntă și 20 de ani de relație. Ne-am schimbat! Eram doi copii pe atunci. Spre exemplu, eu aveam 23 de ani, acum am 43. Eram impulsivă, nebunatică, greu de stăpânit, sălbatică și imprevizibilă! (râde) Am mai rămas cu anumite lucruri, că altfel nu aș mai fi eu. Dar totul s-a mai domolit.

Avem o relație bazată pe încredere, respect, comunicare. Avem trei copii, ei sunt prioritatea noastră! Acum nu mai avem timp de certuri. Sigur, orice relație este la început pasională și cu năbădăi, dar soțul meu este singurul care a reușit să mă țină pe drumul calmității și al echilibrului. Nu iau nicio decizie până nu vorbesc cu el, nu fac niciun pas fără sfatul lui! Acesta este secretul unei echipe care funcționează, chiar și în familie”, a spus Mirela Vaida în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă își mai amintește cum a decurs prima întâlnire dintre ea și Alexandru Vaida, prezentatoarea de la „Acces Direct” ne-a dezvăluit și când a avut loc primul sărut dintre ea și actualul ei soț.

„Ne-am cunoscut în 2005, la un curs între Facultățile de Drept din țară. El a venit din partea Universității Babeș-Bolyai din Cluj, eu – din partea Universității din București. Eram studenți pe atunci! Ne-am întâlnit la Sibiu. El mi-a dat târcoale, fiind bărbat, dar eu eram fițoasă, arogantă și nu voiam să îl bag în seamă! (râde) El a făcut rost de numărul meu de telefon și m-a sunat. A început să mă sune constant, căci nu stăteam în același oraș.

Nu ne-am mai văzut timp de câteva luni, vorbeam la telefon în schimb. Apoi, el a avut un drum către mare, pleca în concediu. S-a oprit în București și am ieșit la un suc. De atunci am rămas împreună! Prima întâlnire a avut loc într-o cafenea din Piața Unirii și s-a sfârșit cu un sărut pe scările unui bloc din Dristor! (râde) De atunci am fost nedespărțiți”, a mai afirmat Mirela Vaida în exclusivitate pentru Libertatea.

Cum împacă viața personală și profesională

Apoi, Mirela Vaida ne-a spus și ce a învățat-o televiziunea, dar și cum a reușit să împace viața personală liniștită cu o carieră profesională destul de agitată.

„Televiziunea m-a învățat să lucrez cu oamenii. Prin prisma emisiunii pe care o realizez de 8 ani, «Acces Direct», am învățat să empatizez și să lucrez cu tot felul de persoane. M-am maturizat prin experiențele, dramele și emoțiile din platou. M-am ancorat în viața socială din România. Înțeleg lucrurile altfel, mă regăsesc în multe subiecte, mă gândesc mereu la cum aș reacționa eu. În emisiune avem mulți specialiști, avocați, psihologi, terapeuți, ei mă învață foarte multe. Televiziunea mi-a adus beneficii în plan profesional, dar și personal!

Am 23 de ani de când mă aflu pe micile ecrane. Vârsta, experiența de viață, copiii, televiziunea, toate acestea m-au ajutat să mă echilibrez. Am o viață liniștită, în tihnă! Nu mai am ambiții de a dovedi ceva! Am avut parcursul meu, muncit și construit cărămidă cu cărămidă. Am ajuns aici și mă bucur de familie, liniște și echilibru”, a încheiat Mirela Vaida interviul pentru Libertatea.

