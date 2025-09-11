Pe 19 septembrie, cei doi împlinesc 16 ani de când s-au căsătorit, ei formând un cuplu de aproximativ 20 de ani.

Cu doar o lună înainte de aniversare, Mirela Vaida a revenit la Antena Stars, alături de Adrian Velea, cu un nou sezon al emisiunii „Acces Direct”, care este difuzată de luni până vineri, de la ora 16.00.

Ținând cont că aceste două evenimente au loc aproximativ în aceeași perioadă, Libertatea a stat de vorbă cu vedeta de la Antena Stars despre viața ei personală, dar și despre cea profesională.

Mirela Vaida sărbătorește 16 ani de la nuntă

„Anul acesta, în septembrie, pe data de 19, împlinim 16 ani de la nuntă și 20 de ani de relație. Ne-am schimbat! Eram doi copii pe atunci. Spre exemplu, eu aveam 23 de ani, acum am 43. Eram impulsivă, nebunatică, greu de stăpânit, sălbatică și imprevizibilă! (râde) Am mai rămas cu anumite lucruri, că altfel nu aș mai fi eu. Dar totul s-a mai domolit.

Avem o relație bazată pe încredere, respect, comunicare. Avem trei copii, ei sunt prioritatea noastră! Acum nu mai avem timp de certuri. Sigur, orice relație este la început pasională și cu năbădăi, dar soțul meu este singurul care a reușit să mă țină pe drumul calmității și al echilibrului. Nu iau nicio decizie până nu vorbesc cu el, nu fac niciun pas fără sfatul lui! Acesta este secretul unei echipe care funcționează, chiar și în familie”, a spus Mirela Vaida în exclusivitate pentru Libertatea.

Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
Recomandări
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
 mirela vaida copii 2Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Întrebată dacă își mai amintește cum a decurs prima întâlnire dintre ea și Alexandru Vaida, prezentatoarea de la „Acces Direct” ne-a dezvăluit și când a avut loc primul sărut dintre ea și actualul ei soț.

„Ne-am cunoscut în 2005, la un curs între Facultățile de Drept din țară. El a venit din partea Universității Babeș-Bolyai din Cluj, eu – din partea Universității din București. Eram studenți pe atunci! Ne-am întâlnit la Sibiu. El mi-a dat târcoale, fiind bărbat, dar eu eram fițoasă, arogantă și nu voiam să îl bag în seamă! (râde) El a făcut rost de numărul meu de telefon și m-a sunat. A început să mă sune constant, căci nu stăteam în același oraș.

Nu ne-am mai văzut timp de câteva luni, vorbeam la telefon în schimb. Apoi, el a avut un drum către mare, pleca în concediu. S-a oprit în București și am ieșit la un suc. De atunci am rămas împreună! Prima întâlnire a avut loc într-o cafenea din Piața Unirii și s-a sfârșit cu un sărut pe scările unui bloc din Dristor! (râde) De atunci am fost nedespărțiți”, a mai afirmat Mirela Vaida în exclusivitate pentru Libertatea.

Cum împacă viața personală și profesională

Apoi, Mirela Vaida ne-a spus și ce a învățat-o televiziunea, dar și cum a reușit să împace viața personală liniștită cu o carieră profesională destul de agitată.

„Televiziunea m-a învățat să lucrez cu oamenii. Prin prisma emisiunii pe care o realizez de 8 ani, «Acces Direct», am învățat să empatizez și să lucrez cu tot felul de persoane. M-am maturizat prin experiențele, dramele și emoțiile din platou. M-am ancorat în viața socială din România. Înțeleg lucrurile altfel, mă regăsesc în multe subiecte, mă gândesc mereu la cum aș reacționa eu. În emisiune avem mulți specialiști, avocați, psihologi, terapeuți, ei mă învață foarte multe. Televiziunea mi-a adus beneficii în plan profesional, dar și personal!

Am 23 de ani de când mă aflu pe micile ecrane. Vârsta, experiența de viață, copiii, televiziunea, toate acestea m-au ajutat să mă echilibrez. Am o viață liniștită, în tihnă! Nu mai am ambiții de a dovedi ceva! Am avut parcursul meu, muncit și construit cărămidă cu cărămidă. Am ajuns aici și mă bucur de familie, liniște și echilibru”, a încheiat Mirela Vaida interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.RO
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Asociaţia Pro Infrastructură atrage atenția că „tehnica militară merge cu trenul”. Care sunt cerințele organizației
Știri România 12:11
Asociaţia Pro Infrastructură atrage atenția că „tehnica militară merge cu trenul”. Care sunt cerințele organizației
Inflația a ajuns la aproape 10% în luna august. Ce s-a scumpit cel mai mult
Știri România 11:50
Inflația a ajuns la aproape 10% în luna august. Ce s-a scumpit cel mai mult
Parteneri
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul.ro
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Câți bani primește lunar Mihai Trăistariu din străinătate. Suma totală care i-a intrat în cont artistului în această vară
Stiri Mondene 12:09
Câți bani primește lunar Mihai Trăistariu din străinătate. Suma totală care i-a intrat în cont artistului în această vară
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Stiri Mondene 11:22
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Mediafax.ro
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Doliu în lumea fotbalului! A fost găsit mort la 41 de ani
KanalD.ro
Doliu în lumea fotbalului! A fost găsit mort la 41 de ani

Politic

Sondaj Inscop: 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17.9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere
Politică 11:29
Sondaj Inscop: 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17.9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere
Diana Buzoianu, despre controversele privind Pădurea Băneasa, frânele reformei de la Romsilva și marile probleme de mediu: „În continuare lumea se uită la Romsilva doar din perspectivă de cine e șef”
Interviu
Politică 10:00
Diana Buzoianu, despre controversele privind Pădurea Băneasa, frânele reformei de la Romsilva și marile probleme de mediu: „În continuare lumea se uită la Romsilva doar din perspectivă de cine e șef”
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”