Monica Davidescu a fost prezentă zilele trecute, la premiera de gală a peliculei “Dragoste fără cuvinte”, primul film românesc în care actori cu deficiențe de auz joacă roluri principale. Actrița i-a avut alături pe Aurelian Temișan și pe fiica lor, Dora, dar și pe nașa și una dintre finele sale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În interviul exclusiv acordat pentru Cancan, actrița a făcut dezvăluiri despre relația de 30 de ani cu Aurelian Temișan.

„Între soți, cel mai greu de suportat sunt criticile, dar crede-mă că noi facem acest lucru la fiecare spectacol în parte. Întotdeauna îmi spune dacă a fost ceva sub ton, peste ton, dacă am greșit, dacă am uitat. Întotdeauna îi spun. Deci, da, ne acceptăm criticile pe care le facem unul celuilalt.

Suntem împreună de la 22 de ani. Am crescut și ne-am modelat unul pe celălalt împreună. Sunt 30 de ani de când ne cunoaștem și suntem căsătoriți de 18-19 ani”, a spus Monica davidescu pentru Cancan.

Recomandări Atac masiv al Rusiei cu 580 de drone și 40 de rachete în Ucraina: 3 morți și zeci de răniți

Întrebată dacă a existat un moment în care a știut că Aurelian va fi tatăl copilului ei, Monica Davidescu a răspuns fără rețineri. „Da. La începutul relației nu știam dacă ne dorim sau nu un copil. Aveam 22 de ani și am zis mai vedem, dar după vreo câțiva ani ne-am zis: da, ne dorim un copil. Dar Dora a venit atunci când a venit, când a vrut ea”, a mai adăugat actrița.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE