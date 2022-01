Oana Roman a vorbit prima oară cu Marius Elisei acum nouă ani, după Anul Nou. Acesta i-a lăsat un mesaj pe rețelele de socializare, iar ea i-a răspuns. „Pe 3 ianuarie 2013 eram la munte cu prietena mea de suflet… ieșisem seara la un club și întâmplător am găsit pe Facebook un mesaj de la Marius. Primul mesaj de la el. Nu știam că răspunzând la acel mesaj viața mea se va schimba radical și în scurt timp vom începe împreună o călătorie a vieții”, a declarat ea.

Vedeta și Marius Elisei s-au căsătorit în anul 2014, atunci când a avut loc și botezul fiicei lor Isabela. Au trecut prin multe situații neașteptate, Oana s-a confruntat cu mari probleme de sănătate, iar soțul i-a fost alături. Din păcate, în februarie 2021, cei doi au divorțat la notar.

Rapid, în doar câteva luni, ei au decis să se împace. Nu mai sunt în acte soț și soție, dar formează iar o familie. La nouă ani de relație, vedeta a anunțat că merge mai departe alături de Marius Elisei, că împreună fac o echipă bună.

„Azi, 9 ani de la primul sărut, de la prima îmbrățișare, de la prima zi a relației noastre! 9 ani în care am primit o minune, o perfecțiune, dar și multe încercări tare grele! Important e să mergem mai departe în lumina minunii noastre și să luptăm împreună, oricât de greu ar fi uneori! Sper să avem această înțelepciune!”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

„Mai avem și noi momente aiurea”

Recent, Oana Roman a făcut primele declarații după ce s-a zvonit că s-a certat cu Marius Elisei. Acesta a postat un mesaj pe rețelele de socializare, care a stârnit mari controverse. „Cine nu mă vrea nu mă vrea. Asta e, nu oblig”, era mesajul postat de partenerul Oanei Roman.

După acest mesaj, vedeta a postat și ea un mesaj, iar mulți s-au grăbit să creadă că între cei doi lucrurile nu ar mai sta bine. După ce s-a speculat că Oana Roman și Marius Elisei s-au certat, fosta prezentatoare TV a răbufnit și a explicat situația. De asemenea, fiica lui Petre Roman a precizat că totul este bine între ea și tatăl fetiței sale, chiar dacă uneori mai există neînțelegeri, așa cum se întâmplă în orice cuplu.

„Mă duc în vizită la mama și în drum am mai citit din mesajele primite de la voi. Am înțeles că iar discută despre viața mea unii care nu m-au văzut în viața lor. Am primit mesaje că prin presă, pe la televizor sau nu știu ce emisiuni comentează lumea despre faptul că eu și Marius ne-am certat sau nu știu de unde a tras lumea concluzia asta. Nu m-a sunat nimeni să mă întrebe. (…) Nu vă mai faceți griji! Este totul în regulă. Mai avem și noi momente aiurea, dar este totul OK. A postat Marius un story cu subînțeles și eu am postat alt story, care cică tot cu subînțeles. Poate eu am pus un story care era legat de cu totul altceva. (…) Story-ul acela pe care l-am pus l-am văzut într-o emisiune în care era invitat Connect-R și mi-a plăcut mie cum suna”, a spus Oana Roman pe una dintre rețelele de socializare.

