În fiecare ediție a show-ului, patru cupluri intră în concurs pentru distracție garantată, dar și pentru premiul de 25.000 de lei pe ediție.

Concurenții își testează cunoștințele despre partener și își licitează abilitățile cu încredere, descoperind că relația dintre ei este cea mai valoroasă resursă – modul în care se completează, se coordonează și reușesc să râdă împreună chiar și în momentele tensionate poate face diferența dintre înfrângere și victorie.

Prezentator, dar și arbitru al umorului de situație în cavalcada provocărilor, Octavian Strunilă va ghida cuplurile prin caruselul probelor, al emoțiilor și al hohotelor de râs. Îndemnul salvator „Hai că poți!”, devine laitmotiv al acestui show dinamic, pentru că întotdeauna există o salvare atunci când ai impresia că te poticnești.

„Hai că poți nu e doar un îndemn, e chiar spiritul acestui show. Când ai impresia că nu mai poți, partenerul tău e acolo să te susțină sau, pur și simplu, să râdă împreună cu tine”, spune Octavian Strunilă.

În această toamnă, nu ratați distracția la maximum, „Hai că poți!”, un show realizat după formatul original de succes „My Man Can”. Formatul este unic prin combinația de probe inedite și amuzante, umor din belșug și dinamica mereu surprinzătoare a cuplurilor implicate în competiție.

