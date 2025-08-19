În fiecare ediție a show-ului, patru cupluri intră în concurs pentru distracție garantată, dar și pentru premiul de 25.000 de lei pe ediție.

Concurenții își testează cunoștințele despre partener și își licitează abilitățile cu încredere, descoperind că relația dintre ei este cea mai valoroasă resursă – modul în care se completează, se coordonează și reușesc să râdă împreună chiar și în momentele tensionate poate face diferența dintre înfrângere și victorie.

Prezentator, dar și arbitru al umorului de situație în cavalcada provocărilor, Octavian Strunilă va ghida cuplurile prin caruselul probelor, al emoțiilor și al hohotelor de râs. Îndemnul salvator „Hai că poți!”, devine laitmotiv al acestui show dinamic, pentru că întotdeauna există o salvare atunci când ai impresia că te poticnești.

„Hai că poți nu e doar un îndemn, e chiar spiritul acestui show. Când ai impresia că nu mai poți, partenerul tău e acolo să te susțină sau, pur și simplu, să râdă împreună cu tine”, spune Octavian Strunilă.

În această toamnă, nu ratați distracția la maximum, „Hai că poți!”, un show realizat după formatul original de succes „My Man Can”. Formatul este unic prin combinația de probe inedite și amuzante, umor din belșug și dinamica mereu surprinzătoare a cuplurilor implicate în competiție.

Amenzi de până la 1600 de lei pentru șoferii care nu au buletinul la ei sau cartea lor de identitate a expirat
Mercenarii lui Horaţiu Potra află marţi ce decizie iau judecătorii instanţei supreme în cazul lor. Care sunt acuzațiile
Știri România 15:31
Mercenarii lui Horaţiu Potra află marţi ce decizie iau judecătorii instanţei supreme în cazul lor. Care sunt acuzațiile
Cod galben de ploi, vânt și grindină. Localitățile vizate de avertizarea ANM
Știri România 15:19
Cod galben de ploi, vânt și grindină. Localitățile vizate de avertizarea ANM
Când începe MediCOOL, sezonul 9, la Antena 1. Anunțul făcut de Mihail Pautov și Carmen Brumă
Stiri Mondene 15:40
Când începe MediCOOL, sezonul 9, la Antena 1. Anunțul făcut de Mihail Pautov și Carmen Brumă
Unde își dorește Shurubel de la „Vorbește Lumea" să lucreze de la ora 16.00: „Nu știam cum să-i dau flori Andreei Marin"
Exclusiv
Stiri Mondene 15:26
Unde își dorește Shurubel de la „Vorbește Lumea” să lucreze de la ora 16.00: „Nu știam cum să-i dau flori Andreei Marin”
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri"
Exclusiv
Politică 15:21
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
Traian Băsescu nu va locui într-o vilă de protocol. Unde va sta fostul președinte după ce și-a recăpătat privilegiile
Exclusiv
Politică 13:10
Traian Băsescu nu va locui într-o vilă de protocol. Unde va sta fostul președinte după ce și-a recăpătat privilegiile
