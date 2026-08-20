Ben Affleck a fost fotografiat recent în timpul unei plimbări alături de Violet, una dintre cele trei fiice pe care le are cu fosta sa soție, Jennifer Garner. FOTO: ProfimediaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Ben Affleck, surprins alături de fiica sa Violet

Ben Affleck a fost fotografiat recent în timpul unei plimbări alături de Violet, una dintre cele trei fiice pe care le are cu fosta sa soție, Jennifer Garner. Imaginile au atras imediat atenția, după ce actorul a apărut vizibil mai slab decât în trecut.

În vârstă de 53 de ani, actorul a fost surprins purtând o ținută lejeră, formată din cămașă, pantaloni și pantofi sport. Hainele largi au accentuat însă schimbarea de siluetă, iar chipul său, tras la față, a alimentat comentariile apărute în mediul online.

Ben Affleck pare schimbat față de aparițiile sale publice din ultimii ani, iar noile imagini au generat îngrijorare în rândul unor fani.

Schimbarea fizică a actorului, după despărțirea de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a depus actele de divorț în vara anului 2024, după doi ani de căsnicie cu Ben Affleck. Relația celor doi a atras atenția încă de la început, mai ales pentru că povestea lor de dragoste a fost reluată după aproape două decenii de la prima logodnă.

După separare, Ben Affleck a încercat să își schimbe stilul de viață și imaginea, adoptând inclusiv un look diferit. Totuși, ultimele apariții ale actorului au generat numeroase comentarii, în special din cauza aspectului său fizic. În mediul online au apărut însă mai multe presupuneri, unii fani asociind transformarea cu stresul și perioada dificilă de după divorț.

Au reapărut întrebările legate de vechile sale obiceiuri

Ben Affleck a vorbit în trecut, în mod deschis, despre problemele sale cu alcoolul și despre perioadele dificile prin care a trecut. Din acest motiv, după apariția noilor fotografii, au reapărut și întrebări legate de starea sa. Actorul a fost văzut în repetate rânduri fumând pe platourile de filmare, după ce ar fi renunțat la acest obicei în perioada mariajului cu Jennifer Lopez.

Cu toate acestea, aspectul fizic al unei persoane sau imaginile surprinse de paparazzi nu pot demonstra, prin ele însele, o eventuală revenire la consumul excesiv de alcool. Afirmațiile de acest tip rămân, în lipsa unei confirmări, simple speculații.

De la rolul lui Batman la o apariție care a surprins fanii

În ultimii ani, Ben Affleck a interpretat personaje care au presupus o pregătire fizică intensă, printre care și celebrul Batman. Tocmai de aceea, diferența dintre imaginea actorului din perioada respectivă și aparițiile sale recente este una vizibilă.

Chipul său pare mai tras, iar schimbarea de siluetă a devenit principalul subiect al comentariilor apărute după publicarea fotografiilor. Au existat și explicații potrivit cărora transformarea fizică ar putea avea legătură cu pregătirea pentru viitoare roluri cinematografice, însă nu există, în prezent, o confirmare oficială în acest sens.

Finalul poveștii „Bennifer” a adus din nou actorul în centrul atenției

Relația dintre Ben Affleck și Jennifer Lopez a fost urmărită intens încă de la prima lor poveste de dragoste. Cei doi s-au logodit la începutul anilor 2000, însă au ajuns să se despartă înainte de nuntă. După aproape 20 de ani, și-au reluat relația, s-au căsătorit în 2022, însă mariajul s-a încheiat după aproximativ doi ani.

După despărțire, Jennifer Lopez și Ben Affleck au ales să își continue drumurile separat, fiecare concentrându-se pe propriile proiecte și pe viața personală.

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