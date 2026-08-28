Autostrada A8, din România până în Ucraina: Cum va arăta traseul Târgu Mureș – Ungheni – Chișinău – Odesa

Traseul primei autostrăzi din Republica Moldova

Valoarea estimată a contractului este de 88 de milioane de lei moldovenești, fără TVA, adică aproximativ 23 milioane de lei românești, iar finanțarea provine din fondul rutier national. Drumul de mare viteză ar urma să continue Autostrada A8 din România, care va traversa Prutul pe podul de la Ungheni.

Decizia marcantă a autorităților vizează alegerea traseului final. Dintre opțiunile analizate în studiul de prefezabilitate, Guvernul Republicii Moldova a optat pentru modernizarea și extinderea drumului național M5, cunoscut sub numele de „betonka”, potrivit publicației Radio Europa Liberă Moldova. Porecla de „betonka” provine de la tronsonul specific dintre Chișinău și Bălți, care a fost construit în perioada sovietică, din anii 1980, din plăci masive de beton în loc de asfalt clasic.

Această variantă a fost preferată traseului drumului R1 Chișinău-Sculeni, care prezenta dificultăți majore de relief, diferențe semnificative de altitudine și risca să afecteze aria protejată a Rezervației Naturale „Plaiul Fagului”.

Traseul ales prin drumul M5 oferă avantaje majore de infrastructură: ocolește majoritatea localităților, dispune deja de noduri rutiere cu intersecții denivelate și permite extinderea facilă la 4 benzi pe o lungime de aproximativ 125 de kilometri până la viitoarea centură a Chișinăului.

„Parametrii drumului existent sunt apropiați de cerințele pentru o autostradă în conformitate cu standardul de proiectare din Republica Moldova”, se precizează în studiul de prefezabilitate.

Harta autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odesa

Studiul de fezabilitate va constitui baza pentru etapele ulterioare de proiectare și construcție a autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odesa.

Harta Autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odesa. Foto: Radio Europa Liberă Moldova

Estimările din studiul de prefezabilitate arată că întreg traseul, de la Ungheni la Odesa, ar putea costa în jur de 2,8 miliarde de euro.

Continuarea de la Chișinău la Odesa nu apare în documentația studiului de fezabilitate scos acum la licitație.

Conexiunea directă cu România și o problemă tehnică importantă

Conform documentației de licitație, primii kilometri de autostradă din Republica Moldova vor fi construiți în strânsă legătură cu proiectul Autostrăzii Unirii A8 din România. După finalizarea noului pod peste Prut de la Ungheni, pe teritoriul moldovean va fi amenajat un prim tronson de 5 kilometri care va face legătura cu zona stației feroviare Berești.

Constructorii și proiectanții vor avea însă de rezolvat o problemă tehnică importantă de pe traseu. În zona în care viitoarea autostradă se intersectează cu gazoductul strategic Iași-Ungheni, conducta nu îndeplinește normele tehnice de subtraversare pentru o arteră de mare viteză, fiind necesare lucrări suplimentare de adaptare și protecție a rețelei de gaze.

De la Ungheni la Negrești autostrada din Republica Moldova va fi împărțită în două segmente, pentru care ar fi nevoie de cel puțin 1,2 miliarde de euro, potrivit publicației citate. Tronsonul Negrești-Budești, de aproximativ 30 de km, nu are un cost estimat. Costul total va fi stabilit de studiul de fezabilitate.

Autostrada Unirii A8 va avea peste 300 de km în România

Autostrada A8 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, având un rol strategic național și european prin conectarea regiunii Moldova cu Transilvania. Traseul complet se întinde pe o lungime de aproximativ 305 kilometri între Târgu Mureș, Ditrău, Poiana Largului, Târgu Neamț, Pașcani, Iași și Ungheni, unde ajunge la frontiera cu Republica Moldova.

De asemenea, primii 5 kilometri de autostradă din istoria Republicii Moldova vor fi construiți de România, în continuarea Autostrăzii Unirii.

Traseul Autostrăzii A8 în România. Foto: Wikipedia

Sectorul Târgu Mureș – Târgu Neamț acoperă zona montană de aproximativ 211 kilometri. Capetele acestui sector, respectiv Târgu Mureș – Miercurea Nirajului de 24,4 km și Leghin – Târgu Neamț de 29,9 km, au contractele de proiectare și execuție semnate.

Sectorul central Miercurea Nirajului – Leghin are o lungime de aproximativ 160 km, fiind împărțit pe 6 loturi montane: Miercurea Nirajului – Sărățeni; Sărățeni – Joseni; Joseni – Ditrău; Ditrău – Grințieș; Grințieș – Pipirig și Pipirig – Vânători Neamț/Leghin).

În schimb, sectorul Târgu Neamț – Iași – Ungheni măsoară aproximativ 93 de kilometri, fiind finanțat prin SAFE, și traversează județul Iași de la vest la est, asigurând o legătură strategică la Pașcani prin intersecția cu Autostrada Moldovei A7.

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