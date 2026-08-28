Clujenii au egalat în minutul 11 printr-un șut spectaculos al lui Jovo Lukic, dar ploieștenii au revenit în avantaj în minutul 34, datorită golului marcat de Jerdea. Două minute mai târziu, Macalou a lovit bara transversală a oaspeților, iar Petrolul a intrat la pauză cu un avantaj fragil, 2-1.

În debutul reprizei secunde, Teixeira a creat o fază superbă, pornind din propriul careu și contribuind la golul lui Nlundulu, în minutul 49. Clujenii au răspuns printr-o lovitură de cap a lui Lukic în minutul 55, dar nu au reușit să egaleze. Arbitrul a refuzat un penalty gazdelor în minutul 62, sancționând căderea lui Ștefănescu cu un cartonaș galben pentru simulare.

Partida s-a încheiat cu victoria Petrolului, scor 3-2, după un meci spectaculos.

Petrolul e pe locul al doilea în Superligă, cu 12 puncte, în timp ce U Cluj se află pe 10, având 9 puncte.

U CLUJ: Lefter – Mikanovic (Alibek Aliev 58), I. Cristea, D. Codrea (Poulolo 79), Chipciu – Drammeh, Bic, Pedro Pinho (Adams Friday 46) – Nistor (M. Ştefănescu 58) – Lukic, Macalou. ANTRENOR Cristiano Bergodi

PETROLUL: Zima – Ţuţu (D. Paraschiv 78), Papp, Malula, A. Dumitrescu – Hanca (Huseinov 81) – Leo Teixeira, Jerdea (L. Vega 61), Bran Flores, Rodrigo Martins (Căpuşă 76) – Nlundulu (Zaian 76). ANTRENOR Ricardo Sousa

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