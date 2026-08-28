Proiectele includ parcuri eoliene, fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei, contribuind la tranziția energetică națională, informează Agenda Construcțiilor. Pachetul include șapte proiecte majore de energie regenerabilă.

Cele mai mari capacități eoliene sunt concentrate în Botoșani (1.188 MW) și la Albești, în județul Constanța (900 MW). În regiunea Moldovei și a Munteniei, dezvoltarea este completată de parcurile eoliene din Galați – la Liești (49,6 MW), Slobozia Conachi (49,6 MW) și Pechea (21,6 MW) -, alături de proiectul eolian de la Stăncuța, județul Brăila (49,6 MW). În plus, tranziția energetică este susținută și de parcul fotovoltaic de la Mănești (49 MW), din județul Prahova, care beneficiază de un sistem integrat de stocare a energiei în baterii (BESS).

„Obținerea avizelor tehnice de racordare pentru încă 2.307,4 MW de capacitate reprezintă un pas esențial în dezvoltarea portofoliului nostru de proiecte și contribuie direct la obiectivele naționale de tranziție energetică”, a declarat Adrian Dobre, Country Manager Eurowind Energy România, pentru publicația citată.

Cel mai ambițios proiect este cel din județul Botoșani, care va însuma o capacitate totală de 1.188 MW, fiind dezvoltat etapizat în nouă parcuri eoliene. Construcția proiectului este planificată să înceapă în 2031, având ca scop creșterea securității energetice naționale și poziționarea României ca un jucător de top în exportul de energie regenerabilă în regiune.

Eurowind Energy România, cu activitate pe piața locală din 2011, administrează deja patru parcuri solare – Hălchiu, Măgurele, Pufești și Teiuș – și un parc eolian – Pecineaga -, având în operare o capacitate totală de 184 MW, inclusiv 60 MW stocare în baterii.

„Avem în prezent un pipeline de aproximativ 7,5 GW în diferite stadii de dezvoltare și am început deja lucrările la parcurile eoliene Frumușița și Vector din județul Galați și Pecineaga Nord-Est din județul Constanța – un total de 138 MW de energie curată în rețea”, a adăugat Adrian Dobre.

Proiectele pentru care s-au obținut avizele tehnice sunt programate să fie conectate la sistemul energetic național după 2030. Totuși, realizarea acestui obiectiv depinde de consolidarea rețelei electrice și de obținerea la timp a autorizațiilor de construcție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE