Ministrul italian al Apărării i-a propus să devină consilierul său în materie de inovare în domeniul apărării

Conform lui Fedorov, care a fost demis de Volodimir Zelenski în iulie, în cadrul unei remanieri guvernamentale controversate, ministrul italian al Apărării i-a propus să devină consilierul său în materie de inovare în domeniul apărării.

„În această calitate, voi ajuta Italia să dezvolte tehnologii adaptate războiului modern, să-şi îmbunătăţească sectorul apărării şi să se adapteze la noile provocări globale în materie de securitate”, a precizat el pe Facebook.

De asemenea, a afirmat totuşi că „va lucra în Ucraina la proiecte care consolidează apărarea ţării şi contribuie la atragerea de resurse internaţionale”.

Totodată, fostul ministru a precizat că a demarat împreună cu echipa sa „un turneu internaţional dedicat dezvoltării de noi proiecte în domeniile digitalizării şi tehnologiilor de apărare”.

Preşedinţia ucraineană nu a făcut niciun comentariu

Până în acest moment, preşedinţia ucraineană nu a făcut niciun comentariu. Ministerul Apărării din Italia a calificat într-un comunicat acest anunţ drept o „oportunitate importantă” pentru Italia şi a precizat că Fedorov va ocupa funcţia de „consilier pentru inovare”.

Italia se bucură să „colaboreze cu parteneri care au dobândit o experienţă semnificativă în acest domeniu, în special în ceea ce priveşte sistemele autonome şi apărarea aeriană”, menţionează textul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE