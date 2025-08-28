În imaginea distribuită pe Facebook de Ilinca Simion, cei doi apar zâmbitori și apropiați, surprinși pe terasa unei clădiri, cu un cadru natural în fundal.

George Simion și Ilinca, trei ani de căsătorie

George Simion poartă un costum negru clasic, cu vestă și papion, completat de o cămașă albă, alegere sobră dar sofisticată. Alături de el, Ilinca a ales o ținută de gală: o rochie lungă, din catifea neagră, cu umeri goi și mâneci ample. Ținuta este completată de sandale negre cu funde strălucitoare și de un plic elegant. Coafura lejeră și bijuteriile discrete îi accentuează naturalețea.

Alături de fotografie, Ilinca Simion a scris un mesaj emoționant, dedicat aniversării celor trei ani de căsnicie: „3 ani de iubire, de răbdare, de fericire împărțită la doi.” Postarea a adunat rapid numeroase reacții și comentarii. Pe Facebook are peste 15.000 de like-uri și peste 2.000 de comentarii.

george simion si soția ilincaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10
Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”
Recomandări
Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”

Admiratorii lor i-au încurajat să meargă înainte ca un exemplu de familie autentică, amintind că le-au simțit sufletul și au înțeles sacrificiul pe care l-au făcut atunci când au decis să fie împreună. Alții le-au transmis urări simple, dar pline de emoție: „Fiți binecuvântați cu tot binele din lume, mulți ani fericiți împreună!”, iar cineva i-a felicitat spunându-le: „Cât de frumoși sunteți! 💐❤️ La mulți ani binecuvântați, împreună, oameni de AUR.”

George Simion și Ilinca s-au căsătorit în 2022 și au un băiețel împreună. Pe micuț îl cheamă Radu, dar îl alintă Răducu.

Cine e și cu ce se ocupă Ilinca Simion

Ilinca Munteanu, devenită Simion după căsătorie, s-a născut pe 9 ianuarie 1998 și are 27 de ani. Originară din România, tânăra este absolventă de Drept și a fost implicată activ în domeniul juridic, lucrând ca stagiară atât la Instituția Avocatul Poporului, cât și la Institutul Român pentru Drepturile Omului. Deși s-a aflat în anturajul politic al lui George Simion încă de la început, Ilinca a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor și să nu se implice direct în activitatea politică.

„Nu a fost dragoste la prima vedere, Ilinca era în echipa mea de la prima campanie. În momentul când am decis să intru în politică am candidat independent la europarlamentarele din 2019.  Era în timpul facultății, era mică, eu, ca și acum, aveam grija campaniei. De-abia după aceea, după 2 ani, a început să se înfiripe ceva”, spunea George Simion.

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Recomandări
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Iar Ilinca a completat: „Nu ne-am gândit niciunul nici măcar o secundă la treaba asta. Eu eram cu facultatea, ajutam și în campania lui pentru că mă cooptase o prietenă de-a mea. Ea îmi tot spunea: „Tu știi cât de mișto e? Știi cât de bine e? Știi cât sunt oamenii de uniți, știi câte activități facem, câte lucruri?’. Dar ce faceți voi acolo? Și pe urmă am ajuns și eu acolo și mi-a plăcut. După facultate mergeam acolo, asta a fost tot”.

Potrivit declarației de avere a politicianului, Ilinca Simion a lucrat în 2023 în cadrul Ministerului Educației, unde a înregistrat un venit anual net de 8.250 de lei. În anul anterior, 2022, nu a avut venituri declarate. Deși are un parcurs profesional în domeniul juridic și a intrat recent în sectorul public, Ilinca rămâne o prezență discretă și rezervată, concentrându-se pe familie și cariera sa, departe de scena politică agitată a soțului său.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri Filme şi Seriale: Austin Butler într-un thriller nou, iar Gandalf revine pe marele ecran
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Elle.ro
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Libertateapentrufemei.ro
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Care e stadiul lucrărilor pe prima autostradă montană a României, Sibiu-Pitești, prioritatea zero din infrastructură
Știri România 11:19
Care e stadiul lucrărilor pe prima autostradă montană a României, Sibiu-Pitești, prioritatea zero din infrastructură
Canicula revine în România: Trei județe, sub atenționare cod galben de căldură extremă și maxime de până la 37 de grade
Știri România 10:46
Canicula revine în România: Trei județe, sub atenționare cod galben de căldură extremă și maxime de până la 37 de grade
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Cum a primit Carmen Tănase propunerea de a face parte din juriul „Românii au Talent”. Ce i-a spus fiul ei. „M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie”
Stiri Mondene 11:24
Cum a primit Carmen Tănase propunerea de a face parte din juriul „Românii au Talent”. Ce i-a spus fiul ei. „M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie”
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Stiri Mondene 11:15
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
TVMania.ro
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
ObservatorNews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Libertateapentrufemei.ro
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
Mediafax.ro
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Construcțiile pentru care NU va mai fi nevoie de autorizație de construire. Ministrul Dezvoltării a anunțat noua măsură
KanalD.ro
Construcțiile pentru care NU va mai fi nevoie de autorizație de construire. Ministrul Dezvoltării a anunțat noua măsură

Politic

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Analiză
Politică 10:00
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Ilie Bolojan a dezvăluit ajutorul militar dat Ucrainei de către România: „Muniție de producție sovietică”
Politică 27 aug.
Ilie Bolojan a dezvăluit ajutorul militar dat Ucrainei de către România: „Muniție de producție sovietică”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile