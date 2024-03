Ariana Grande, printre vedetele prost îmbrăcate de la Oscar 2024. Criticii de modă i-au comparat ținuta excentrică cu o „cuvertură”

Cântăreața și actrița Ariana Grande a pășit pe covorul roșu purtând o rochie cu volane uriașe de culoare roz, semnată de celebrul designer Giambattista Valli.

Prin ținuta ei, vedeta și-a dorit să îi aducă un omagiu personajului său, Glinda, din filmul fantasy muzical „Wicked”. La rochia excentrică ea a asortat un set de bijuterii prețioase, un machiaj discret și luminos, iar părul l-a avut prins în coc.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

VEZI lista completă a câştigătorilor Premiilor Oscar 2024

Ariana Grande, inspirată de rolul Glinda din „Wicked” la Premiile Oscar 2024

Ariana Grande a dezvăluit cât de mult a influențat-o rolul Glindei din „Wicked”. „Niciodată nu m-am simțit mai împlinită de munca mea sau mai prezentă în munca mea, acum am fost capabilă să prețuiesc fiecare moment”, spunea ea într-un interviu, conform elle.com.

„Am dat tot ce aș fi putut da din inima mea și din mine însămi pentru proiectele din care am avut norocul să fac parte și am învățat atât de multe de la fiecare suflet strălucitor, frumos, cu care am avut privilegiul de a crea artă și de a mă intersecta.

Recomandări Interviu | Profesorul care l-a detronat pe Tudorel Toader de la șefia Universității Al. I. Cuza: „Colegii care meritau n-au fost promovați nici măcar intern”

Nu am simțit niciodată mai multă mândrie, bucurie sau iubire, simțindu-mă în același timp atât de profund neînțeleasă de oameni care nu mă cunosc, care pun laolaltă șoapte și fac ce vor din mine și din presupunerile lor despre viața mea”, a mai dezvăluit ea.

Totodată, ea a mai vorbit despre modul în care interpretarea sa ca Glinda a schimbat-o cu adevărat. „Sunt veșnic recunoscătoare pentru toate sentimentele pe care am avut norocul să le simt atât de profund în acest an. Ale mele și ale Glindei deopotrivă”, a transmis ea. „Cele insondabil de grele și cele inexplicabil de fericite. Mă simt mai umană ca niciodată. Mă simt mai moale și mai puternică, totodată”.

Ariana Grande, printre cele mai prost îmbrăcate vedete de la Oscar

Într-un top realizat de revista Cosmopolitan, Ariana Grande nu a fost lăudată pentru apariția ei pe covorul roșu de la Oscar 2024. „Dacă oricine altcineva ar fi purtat acea cuvertură pe covorul roșu, ne-am fi dat ochii peste cap, dar ea poate scăpa cu absurditatea ei”, a spus un critic de modă pentru celebra revistă.

Recomandări Aventurile lui Tolstoi în România, tânăr militar în armata țaristă: „Viața pe care o duc eu aici, risipită fără rost, trândavă și foarte costisitoare”

În categoria vedete prost îmbrăcate la Oscar 2024 intră și Dwayne The Rock Johnson. Actorul în vârstă de 51 de ani a pășit pe covorul roșu într-un costum gri, care nu l-a avantajat, după cum au sugerat criticii de modă.

Foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News