Artista Irina Loghin a împlinit 82 de ani. Mesajul emoționant transmis de Fuego. „Probabil că folclorul nostru n-ar fi fost la fel fără glasul său”

„Azi este ziua doamnei Irina Loghin, mama mea adoptivă, omul alături de care am văzut mai bine de jumătate de planetă, am făcut două albume de succes, am câștigat un disc de platină și unul de aur pentru vânzări, multe premii, devenind o familie adevărată peste ani.

Îi doresc, după cum este firesc, ani mulți și liniștiți, putere și frumusețe a sufletului. Doamna Irina este altruistă, este darnică, sensibilă și mare iubitoare de simplitate. Niciodată nu a epatat.

De la ea am învățat că e important să-i asculți pe cei care te iubesc, să le fii aproape și să încerci să lași acasă toate problemele, pe scenă fiind mereu o continuă sărbătoare, pe care trebuie și tu, oricât ar fi de greu, să o celebrezi cu demnitate, iubind cu ardoare ceea ce faci.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

La drum, ea este energia grupului, bucuria noastră. De fapt, mă și uimește cum reușește să fie atât de tonică. Nu mai spun de forma în care este, făcând zilnic sport, având grijă cu sănătatea și cu felul în care arată.

Probabil că folclorul nostru n-ar fi fost la fel fără glasul său, care-a reușit să pătrundă în toate zonele, fiind iubită de toată țara.

Eu nu pot decât să-i mulțumesc cu tot sufletul meu, fiindcă am construit împreună un duet de succes. Te iubesc, mamă Irina!”, a fost mesajul postat de Fuego pe contul de socializare, de ziua Irinei Loghin.

