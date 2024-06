Primii artiști confirmați la Electric Castle 2024. Massive Attack și Bring Me The Horizon vor face show pe scena de la Castelul Bonțida

Lista artiștilor de la Electric Castle 2024 este completată de Chase and Status (live), Marc Rebillet, Nina Kraviz, Bonobo, Dj Shadow, Sleaford Mods. Un invitat surpriză va urca pe scena festivalului anul următor, este vorba despre Shaquille ONeal aka DJ Diesel, legendă NBA și autoproclamat „dubstep dad”.

Massive Attack, la Electric Castle 2024

Organizatorii Electric Castle 2024 spun că sunt onorați ca trupa Massive Attack să urce pe scena festivalului, ca fanii să asculte piesele lor celebre, printre acestea Teardrop, Angel sau Unfinished Sympathy.

Bring Me The Horizon și Queens of The Stone Age, la Electric Castle 2024

Bring Me The Horizon revin la Electric Castle în plin turneu de promovare a unui nou album. La prima prezență a trupei în România, Queens of The Stone Age (QOTSA) promit un masterclass în rock!

Și trupa QOTSA pregătește un show ce trece prin toate perioadele din cariera legendarei trupe, de la hituri precum Nobody Knows și I Sat By The Ocean, la recentul Carnavoyeur.

Trupa Queens of The Stone Age

Pe scena principală a festivalului Electric Castle 2024 va urca și Josh Homme. Line-up festivalului continuă cu Chase and Status și DnB.

Două legende, ambele cu rădăcini în trip hop și o carieră impresionantă în spate: DJ Shadow, omul ce a transformat sampling-ul în artă, și Bonobo, producătorul a cărui discografie e o întreagă călătorie între stiluri muzicale, sunt, de asemenea, pe afișul Electric Castle 2024.

Și Marc Rebillet, „Loop Daddy”, pregătește un show unic pentru Electric Castle, în timp ce Nina Kraviz va aduce în festival stilul ei unic ce combină house și techno. Una dintre cele mai recognoscibile figuri din lume, indiferent dacă e pe terenul de baschet sau în spatele platanelor: Shaquille ONeal e pe afișul Electric Castle 2024 ca DJ Diesel, omul ce a convertit energia din sport în set-uri intense de dubstep.

Marc Rebillet

Și trupa Khruangbin, un amestec molipsitor de soul, funk și rock psihedelic, și Sleaford Mods, trupa britanică ce probează că muzica punk continuă să evolueze, vor fi pe scena Electric Castle 2024, alături de Kenya Grace.

Bilete la Electric Castle 2024

Abonamentele pentru ediția 2024 a festivalului sunt disponibile la prețul de 119 euro, în ofertă specială până la data de 20 decembrie, cu posibilitatea de achiziție în 6 rate.

