De Denisa Macovei,

Raluca Bădulescu a inspirat multe femei să lupte până la capăt cu kilogramele în plus, povestind cu zâmbetul pe buze și cu autoironie despre toată perioada în care a fost supraponderală. Se pare însă că au fost momente când oamenii au pus-o la zid, iar ea s-a simțit afectată, chiar dacă s-a chinuit să țină piept răutăților:

„Eu nu prea pun la suflet răutățile, dar v-aș minți să spun că, de-a lungul timpului, criticile la adresa mea în ceea ce privește kilogramele pe care le aveam nu mă afectau. Dar nu atât de mult încât să îmi dea peste cap viața. Îi sfătuiesc pe toți cei care se regăsesc în această bătălie cu kilogramele în plus să nu pună la suflet răutățile pentru că nimeni nu este în măsură să judece. Noi știm mai bine ce ne face fericiți, cum să ne trăim viața, iar lucrurile frumoase vin de la noi, schimbarea vine odată cu noi”, ne-a povestit Raluca. Vedeta a completat că, odată ce a reușit să slăbească, nu s-a transformat în „sclava cântarului” și a făcut eforturi supraomenești pentru a rămâne la măsurile unui fotomodel.

„Operația de micșorare a stomacului la care am apelat cu ani în urmă a făcut minuni în ceea ce mă privește, pentru că m-a disciplinat. Am învățat să mănânc puțin și des, sunt pofticioasă, așa că nu mă pot abține. Nu mă pot dezlipi de dulciuri, îmi plac foarte mult. Nu trece o zi din viața mea în care să nu consum ceva dulce, dar cu moderație. Nu sunt adepta regimurilor alimentare stricte pentru că eu cred că nu te poți abține o viață întreagă de la a mânca ceea ce poftești. De aceea, am învățat să mănânc puțin și des; îmi fac pofetele, dar, în același timp, nu mănânc toată prăjitura, ci doar gust din ea. Acest mod de viață se poate adopta de către oricine. Să gustăm din tot ceea ce ne place, fără rețineri, pentru că acest lucru poate duce la o frustare. În urma operației pe care am făcut-o acum 7 ani aveam 50 de kilograme, acum am 60 și puțin. Nu sunt o persoană activă, dar îmi propun asta”, ne-a mai spus jurata de la „Bravo, ai stil”, emisiune difuzată la Kanal D.

Recomandări Există școli în România în care copiii cer să fie bătuți ca să poată citi mai repede!

Vrea să găsească secretul tinereții veșnice

Mai în glumă, mai în serios, Raluca a recunoscut că, dacă nu va reuși să-și formeze un regim alimentar care să-i mențină silueta, nu are nicio problemă să se lase din nou pe mâna medicului estetician. În momentul de față a ajuns la greutatea la care a râvnit toată viața și speră să rămână așa. „Mă duc iar la medic și mă operez iar dacă mă îngraș la loc, nu mă las așa”, a spus Raluca. Până să ajungă la gastroenterolog, însă, Raluca Bădulescu se lasă pe mâna medicilor esteticieni. „O divinizez pe Cher (nr. 74 de ani), este idealul meu în viață. Vreau să mă operez, să fac tot ce se poate pentru a rămâne tânără. Știu sigur că medicina face progrese și se vor inventa diverse proceduri pentru a fi veșnic tânăr. Sau, cel puțin, așa mi-aș dori, la asta visez”, a mai spus Raluca.

Citeşte şi:

Raluca Bădulescu are două superstiții de care nu ai mai auzit! „Dacă port ceas sau portofel, nu îmi va merge bine”

Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie, după ce a slăbit 70 de kilograme

Raluca Bădulescu lansează spectacolul de clubbing. „Voi purta un costum făcut din 300 de metri de aplicații cu cristale”

GSP.RO Serena Williamns, devastată după eliminarea de la AO: „O atitudine neprofesionistă!”

HOROSCOP Horoscop 24 ianuarie 2020. Racii caută siguranță, dar nu de asta au nevoie