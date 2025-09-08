Două echipe au ajuns primele la Irina Fodor și au intrat la proba pentru joker. În cele din urmă, doar una dintre ele a câștigat un avantaj.

În ediția de aseară, Irina Fodor i-a așteptat pe concurenții de la Asia Express în Sabang, la 20 de kilometri de piață. Prima echipă care a reușit să treacă cu bine peste prima probă, să ia ghiozdanele și să găsească o mașină care să îi ducă la Irina Fodor a fost formată din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

A doua echipă care a intrat în cursa pentru joker a fost formată din Emil Rengle și Alejandro Fernandez, care au și câștigat jokerul la Asia Express.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Noi ne doream hotelul, pentru că majoritatea hotelurilor au un serviciu de spălat haine. Toate hainele noastre miroseau a câine ud. Da, dar nu ne-am dat seama ce puternici erau ceilalți jokeri”, a declarat Alejandro Fernandez, la Antena 1.

Sezonul cu numărul 8 a venit cu un debut spectaculos, care i-a pus pe concurenți în dificultate încă din primele minute ale cursei. După o călătorie obositoare, de peste 30 de ore, echipele au ajuns într-un port exotic, unde s-a aflat prima misiune a sezonului, aceea de a ajung pe o nouă insulă… însă nu oricum. Transportul se face cu bărcile pescarilor locali, iar cum acestea nu pot ancora la mal, concurenții au fost nevoiți să își care bagajele pe o plută.

Recomandări Cazul controversat al gemenelor exmatriculate, cu nota 4 la purtare pentru bullying. Cum a reușit mama elevelor să le „salveze” anul școlar

Drumul Eroilor i-a adus în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE