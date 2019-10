De Andreea Romaniuc Archip,

Mult timp, Andreea Bălan n-a dat prea mare importanță ținutelor sale de zi cu zi.

De-o vreme însă, sătulă să fie criticată pentru modul în care se îmbracă, artista a schimbat foaia. Și ca să fie sigură că nu greș cu alegerile vestimentare, a decis să lase această treabă în seama unei stiliste.

„Când pe scenă te îmbraci bine, frumos, ca o prințesă, nu mai simți nevoia să fii spectaculoasă și în viața de zi cu zi. Foarte mult timp nu am investit deloc în hainele de stradă. Apoi, am înțeles că e nevoie și la capitolul de civil să arăți bine și să investești. Am făcut acest lucru sfătuită de stilista mea și în ultimii doi ani am fost numai la bine îmbrăcată, lăudată mult de Alin Gălățescu, de Ovidiu Buta, de Maurice Munteanu și mă bucur că s-a schimbat imaginea mea și percepția oamenilor”, ne-a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan are o garderobă impresionantă pentru scenă

Încredere totală în stilistă

Stilista are mână liberă din partea artistei să-i cumpere hainele pe care le consideră potrivite pentru ea. „Nu merg la shopping, stilista îmi face cumpărăturile online. Îmi alege ea tot și mi le trimite acasă, ceea ce este foarte confortabil. Fiecare om trebuie să facă ceea știe să facă, ce a studiat, eu nu am cum să le fac pe toate. Eu știu să cânt, să dansez, să fac show. Am mare noroc cu stilista mea și garderoba mea arată așa cum vrea ea. Eu niciodată nu am fost pasionată de hainele mele personale, pentru că am investit foarte mulți bani în cele de scenă. De aceea și am show-ul atât de complex, cu multe schimbări de costume”, a completat cântăreața.

