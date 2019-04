Au ieșit scântei între Brigitte Sfăt și Florin Pastramă la Ferma. „M-a fraierit”

Relația dintre Brigitte Sfăt și Florin Pastramă a devenit din ce în ce mai tensionată la Ferma, acolo unde cei doi și-au început idila.

Vedeta s-a simțit trădată de Florin Pastramă.Acesta a ignorat-o complet, moment în care Brigitte Năstase a luat foc. Brigitte a intrat în cameră și l-a găsit pe Florin Pastramă când vorbea în șoaptă cu Otniela, Otilia și Kamara.

Văzând că iubitul ei o ignoră, fosta soție a lui Ilie Năstase a răbufnit și a început să plângă.

„Era vrăjeală! Era strategie să mă îndrăgostesc eu de el. Florin m-a făcut să mă îndrăgostesc de el, dar de fapt era strategia lor. Cred ca să vă distrugă pe voi, să vin de partea lor.

Acuma mi-am dat seama. M-a fraierit. Ei toți 3 stăteau și râdeau de mine și își băteau joc de mine acuma. Și el mi-a zis: „Hai, hai că nu am ce să discut cu tine”. I-am facut ceai și a zis: „Nu am chef de ceai”. Eu am fost un om corect.

Și-a bătut joc de mine, m-a făcut și de râs la televizor. E strategia lor, l-au folosit pe Florin să ne dezbine prin mine, omul slab. M-am făcut și de râs în fața la toată țara, am rămas și fără iubit și fără tot. Doamne, ce sunt in stare oamenii ăștia, eu chiar am crezut. Stă cu ei și s-a p…t pe mine! Cu mine a terminat-o. E handicapat”, le-a povestit Brigitte Năstase celorlalți concurenți, potrivit viva.ro.



Ulterior, Florin Pastramă a mers să discute cu Brigitte Sfăt, însă aceasta a izbucnit:

„Tu pentru mine nu mai exiști. Nimeni nu își bate joc de mine. Nu mă cunoști, băiatule. M-ai pierdut deja. Nu plec!… Cu tine nu am ce să mai vorbesc. Am fost la toalete și le-am făcut bijuterie. Niciuna nu face curățenie.

Îți bați joc de mine? Nu mă mai interesează de tine. Comportamentul tău nu este pentru mine. Nu pot să cred că am vrut să stau cu o persoană ca tine. Ieși! Șarpe! Am votat cu oamenii tăi. Cine m-a susținut pe mine ieri? Rămâi cu oamenii tăi! Vreau să uit că te-am cunoscut!”.

