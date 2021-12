Actorul a muncit mult pentru a-și achiziționa casa mult dorită. Augustin Viziru locuiește într-un apartament cu trei camere și o terasă impresionantă într-o zonă bună a Capitalei. Acesta și-a mobilat casa după bunul său plac, fără să fie ceva sofisticat.

Micuța Maria are camera ei, unde are pătuțul și jucăriile. Lucian Viziru a revenit în România și a mers în vizită la fratele său, pentru prima dată în noul apartament. Actorul i-a prezentat casa și a spus ce planuri are cu o cameră pe care o are pe terasă.

„Hai să îți arăt casa, că tot vii pentru prima dată la mine. Aici e dormitorul. Dormitorul fetei l-ai văzut ceva. Livingul l-ai văzut. Aici este masa unde o să mâncăm astăzi cu toții, regulă de bază. Aici e terasa, iar în spate mai e o cămăruță, unde mi-am propus eu să fac un man cave. Poate în 2024 reușesc și cam atât”, a spus Augustin Viziru.

Iubita lui Augustin Viziru stă departe de camerele de filmat

Augustin Viziru, câștigătorul Ferma 2020, are o fetiță, pe nume Maria, însă când vine vorba de mama copilei, acesta îi respectă decizia de a nu fi fotografiată. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături partenera lui, însă ea se ferește de camerele de filmat.

„Îmi țin viața personală departe de ochii celorlalți. Mereu am fost discret cu viața mea personală, sunt lucruri pe care le trăiesc eu, în afara camerelor de filmat, și aș vrea să rămână așa. Ea nu-și dorește să fie persoană publică, nu îi place genul acesta de viață. Și tocmai din acest motiv suntem împreună.

Ne înțelegem atât de bine din cam toate punctele de vedere”, a declarat Augustin Viziru pentru revista VIVA!

