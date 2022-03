În vârstă de 41 de ani, Augustin Viziru are o viață demnă de scenariul unui film. Primul podcast cu vedeta a avut mare succes pe canalul de YouTube al lui Radu Țibulcă, astfel că fanii au insistat să se filmeze și partea a doua. Augustin Viziru a răspuns invitației și a povestit întâmplări neștiute din viața lui.

Fratele lui Lucian Viziru a recunoscut că a jucat mult timp la cazinou și a pierdut sume mari de bani la jocurile de noroc. Actorul a renunțat să mai joace la cazinou în urmă cu aproximativ 6 ani. El a mărturisit că nu juca pentru bani, ci pentru adrenalina pe care o avea atunci.

El a povestit că ajunsese să ia bani de la cămătari pentru a putea juca. Invitat la podcastul lui Radu Țibulcă, Augustin Viziru a povestit o întâmplare pe care a avut-o cu un cămătar și care venise acasă la el să își recupereze banii. La vremea respectivă, actorul era căsătorit cu Oana Mareș.

„Să îți povestesc de un cămătar. Aveam să-i dau bani și nu aveam de unde să-i dau. Era oarecum un soi de prietenie între mine și el. La un moment dat a pierdut și el foarte mulți bani și m-a sunat: «Dă-mi banii!». Zic: «N-am». Aveam să-i dau mult, câteva mii bune dobândă. «Dă-mi banii, că dacă nu îmi dai banii îți iau scooterul!». «Cum să îmi iei scooterul? Știi ceva, vino și ia-l!». A venit să ia scooterul și la colț a căzut cu el (râde). Mi l-a adus înapoi și a zis să-i aduc banii. Am mai stat câteva zile și a venit iar la geam. O puneam pe fosta mea soție să iasă la geam și să țipe «Poliția!». I-am zis: «Deschizi geamul și zici Poliția!». A deschis geamul și a zis Poliția și a început ăla «Ce tupeu ai, că nu se poate așa ceva! Dă-mi măcar 100 că n-am un ban». I-am dat 100. Eram pe la cazinou… L-am chinuit rău de tot pe ăsta până i-am dat banii înapoi, dar a fost înțelegător cu mine. I-am zis să-mi dea și mie 3000 și a zis: «Hai Augustine, ce glume sunt astea? Nu mai încerca să-mi ceri mie bani, că nu mai vezi bani niciodată de la mine»”, a spus vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Augustin Viziru: „Nu e nicio diferență între cămătari și bănci”

Fratele lui Lucian Viziru a mărturisit că avea atât de multe datorii încât singura variantă era să nu mai înapoieze niciun ban. Actorul ajunsese să plătească mai multă dobândă decât suma pe care o împrumutase inițial.

„Ideea e că la un moment dat aveam atât de multe datorii încât am considerat că singura variantă de a scăpa din situația respectivă este să pun frână și să nu mai dau la nimeni nimic. Ceea ce s-a întâmplat. Dobânda mergând tot timpul… treceam de suma pe care o luasem. Aveam de plătit mai multă dobândă decât suma pe care o luam. Mi-a dat altul credit și am jucat la cazinou și am pierdut banii. Nu te joci cu ei când vine vorba de bani. Nu e nicio diferență între cămătari și bănci, numai că ăia de la bănci sunt acreditați”, a povestit Augustin Viziru în podcastul lui Radu Țibulcă.

GSP.RO Cer expulzarea iubitei lui Putin! Ar fi vorba despre o fostă mare sportivă. A pozat nud: „Cea mai flexibilă femeie a Rusiei”

Playtech.ro SINGURUL om din lume care îl poate influența pe Vladimir Putin să oprească războiul. SUA a publicat numele lui

Observatornews.ro Olga, medic militar și mamă eroină, a murit luptând cu rușii. Cei 12 copii lăsați în urmă își plâng durerea: "Nici măcar nu o putem îngropa"

HOROSCOP Horoscop 16 martie 2022. Leii au parte de o zi pe gustul lor, luminoasă și presărată cu momente de optimism real

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Ar putea fi o mare lovitură pentru Rusia, chiar astăzi

Telekomsport Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5400): o experiență pe care o vei aprecia cu siguranță