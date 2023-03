În ciuda relației tensionate dintre ei, Augustin Viziru și Lucian Viziru au acceptat provocarea și în seara aceasta, de la ora 20.00, apar împreună la Kanal D, în emisiunea „Roata Norocului”, prezentată de Bursucu și de Ana Maria Branoschi.

Frații s-au contrazis chiar și în timpul jocului

Îmbrăcați amândoi în negru, Augustin Viziru și Lucian Viziru și-au făcut apariția în platoul emisiunii cu zâmbetele pe buze, încântați de provocarea la care iau parte. S-au așezat unul lângă altul la masa de joc, și au învârtit pe rând la roată.

Nu de fiecare dată au fost de acord, frații s-au și contrazis, s-au și certat cu privire la joc. „Hai cu consoană! Bine, mă, dacă știi tu jocul!”, îi spune la un moment dat Lucian Viziru lui Augustin, care răbufnește.

„Pune, mă, mâna și riscă! Pune mâna și riscă! Dă cu roata tare!”, declară acesta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

La un moment dat, cei doi frați au și un moment în care se apropie. Augustin Viziru îi pune mâna pe umăr fratelui său: „Putem să ne consultăm”, spune actorul. Întreaga apariție a fraților va di difuzată astăzi pe Kanal D, de la ora 20.00.

Recomandări „Autopsia” unei tragedii, după cutremurul din Turcia: de ce s-a năruit complexul rezidențial de lux care nu ar fi trebuit să se prăbușească

De ce Augustin Viziru nu se mai înțelege cu fratele lui

În podcast-ul „Vin de-o poveste”, Augustin Viziru a povestit de ce nu se mai înțelege cu fratele său. „E o perioadă, cum au fost multe perioade între mine și Lucian, în care nu ne înțelegem foarte bine. Comunicăm destul de rar. Veșnica poveste a vieții noastre… Nu știu ce ne ține separați așa. Nu înțeleg. Nici mie nu îmi vine să trag către el, nici lui nu îi vine să tragă către mine.

Când eu vorbesc despre familie, fratele meu este carne din carnea mea. Eu cu el am crescut, cu el am mâncat din farfurie, cu el m-am jucat, cu el am riscat. Am făcut tot cu el! Faptul că ajungem pe rahaturi să nu mai vorbim sau să vorbim rar și să… e evident că și eu greșesc, și el. Dar nu pot să înțeleg ce poate să intervină între doi frați, că nu există… Nu ne certăm pe bani, nu ne certăm pe femei, nu ne certăm pe nimic. Adică nu… Și totuși nu reușim să dialogăm, să ajungem unul la celălalt, să ne înțelegem punctele de vedere.

Recomandări Reînviat după 10 ani, unul dintre canalele TVR are o audiență de 1.000 de telespectatori pe zi

„Probabil tot sistemul a făcut să mă cert, să am discuții în contradictoriu cu fratele meu”

Pentru mine e frustrant, pentru că am școala lui tata. Am învățat că cel mai bine este să îți ții familia aproape. Nu am conștientizat asta până nu a apărut Maria. Nu cunoșteam noțiunea de familie și acum îmi e greu să mă adaptez. Când am avut prima relație tot singur eram. Toate schimbările astea, tot ce s-a întâmplat până la vârsta asta, eu am avut noroc. (…)

Probabil tot sistemul a făcut să mă cert, să am discuții în contradictoriu cu fratele meu. Dacă eram în pom amândoi… Am și eu vină, dar și el are vină. Sistemul ăsta, alergarea asta, disperarea asta de a alerga și a obține niște chestii de care, de fapt, nu ai nevoie. Rar găsesc care să fie la fel de sinceri ca mine. Eu văd lucruri”, a declarat Augustin Viziru în podcastul lui Radu Țibulcă.

Lucian Viziru: „Am avut și avem cercuri diferite de prieteni, iar până la 14 ani el a fost sacul meu de box”

După ce Augustin Viziru a povestit că nu are o relație foarte bună cu fratele său, și Lucian Viziru a confirmat că au parte de multe neînțelegeri și a spus care este motivul pentru care ajung să nu își mai vorbească. „Relația cu Augustin nu a fost una extraordinară pentru că nu am fost pe aceeași lungime de undă. Am avut și avem cercuri diferite de prieteni, iar până la 14 ani el a fost sacul meu de box, așa că înțeleg de ce nu mă iubește.

Recomandări Adevăratul butoi cu pulbere al României. Un sociolog avertizează cum se poate compensa pensionarea „decrețeilor”

Eu am simțit mereu o responsabilitate de frate mai mare, să-l ajut în viață și nu pe stradă la bătăi, că acolo se descurca mai bine decât mine. Noi spuneam și încă spunem că ne iubim, dar când te referi la iubirea de frate te referi la faptul că te poți baza pe celălalt, eu așa văd lucrurile. Și la noi pot să spun că nu a fost de fiecare dată cazul.

Acum nu ne prea vorbim în urma declarațiilor pe care le-a făcut la podcastul respectiv. M-a sunat de ziua mea, i-am răspuns apoi ne-am certat din nou pentru că mie nu mi se pare normal să dai genul ăla de declarație. Una peste alta au fost momente când ne-am înțeles foarte bine, și asta s-a întâmplat când am lucrat împreună la Regina”, a declarat Lucian Viziru pentru Fanatik.

GSP.RO Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: „Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?”. Dezvăluirile făcute de eroul de la Sevilla

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Actrița 'Coana Chiva' a DISPĂRUT! E bolnavă de Parkinson, Florin Zamfirescu nu știe...

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce a pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Denisa, fetița dispărută de 5 zile în Tulcea, a fost găsită. Copila lăsase un bilet în care spunea că urmează destinul unui personaj dintr-o carte de povești

Știrileprotv.ro Adolescentul din Pitești care și-a ucis tatăl a dat petreceri cu cadavrul ascuns în bucătărie, sub un morman de haine

FANATIK.RO Animalul sălbatic “ciudat” care și-a făcut apariția în curtea unor români din Cluj. Au crezut că nu văd bine, au sunat la poliție

Orangesport.ro O vedetă din Anglia, atacată de lupi în România: ”Unuia i-a băgat băţul în ochi, iar altuia i-a rupt maxilarul. Aşa a scăpat”

Unica.ro Vedetele care au adoptat postul intermitent. 'Am găsit elixirul'

HOROSCOP Horoscop 5 martie 2023. Vărsătorii simt nevoia să se extindă în cât mai multe direcții, inspirați de oameni și idei noi, care îi încântă

PUBLICITATE Abuzul nu este dragoste: Yves Saint Laurent Beauty sprijină lupta pentru combaterea relațiilor intime abuzive