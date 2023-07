De-a lungul anilor, Augustin Viziru și Lucian au recunoscut în diverse interviuri să nu s-au înțeles întotdeauna bine. Au fost certați, nu au avut o relație strânsă, nu vorbeau mai deloc, însă de curând se împăcaseră, chiar în luna martie a acestui an au apărut împreună la o emisiune de la Kanal D.

Lucian Viziru: „Ne-am certat ca frații și o să ne împăcăm la un moment dat”

Acum însă, cei doi frați s-au certat și nu mai vorbesc de luni bune. Lucian Viziru a dezvăluit că nu mai ține legătura cu fratele cel mic, însă nu a spus și care sunt motivele neînțelegerilor dintre ei. „Niciodată nu am avut o relație foarte strânsă, dar acum nu prea ne mai vorbim.

Ce să zic, o să fac povestea cât pot de scurtă, ne-am certat ca frații și o să ne împăcăm la un moment dat, dar motivele pentru care ne-am certat nu o să le divulg.Sunt câteva luni (n.r de când nu au mai vorbit). Am mai avut noi perioade de genul acesta, dar vom trece peste, probabil.”, a declarat Lucian Viziru, la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN BELGIA. Reportaj din orașul unic în lume unde, de la exorcizări, s-a ajuns la „adoptarea” oamenilor cu suferințe mintale în familii

Cum s-au comportat frații Viziru când au apărut în martie împreună la TV

În ciuda relației tensionate dintre ei, Augustin Viziru și Lucian Viziru au acceptat provocarea și pe 5 martie cei doi au apărut împreună la Kanal D, în emisiunea „Roata Norocului”, prezentată de Bursucu și de Ana Maria Branoschi. Îmbrăcați amândoi în negru, Augustin Viziru și Lucian Viziru și-au făcut apariția în platoul emisiunii cu zâmbetele pe buze, încântați de provocarea la care iau parte. S-au așezat unul lângă altul la masa de joc, și au învârtit pe rând la roată.

Nu de fiecare dată au fost de acord, frații s-au și contrazis, s-au și certat cu privire la joc. „Hai cu consoană! Bine, mă, dacă știi tu jocul!”, îi spune la un moment dat Lucian Viziru lui Augustin, care răbufnește. „Pune, mă, mâna și riscă! Pune mâna și riscă! Dă cu roata tare!”, declară acesta.

La un moment dat, cei doi frați au și un moment în care se apropie. Augustin Viziru îi pune mâna pe umăr fratelui său: „Putem să ne consultăm”, spune actorul.

Recomandări Premierul Ciolacu s-a întâlnit cu Viktor Orban, înainte ca acesta să vorbească la Tușnad. Anul trecut, Ciolacu a spus că prim-ministrul ungar a avut un discurs „jignitor” la adresa românilor

De ce Augustin Viziru nu se mai înțelege cu fratele lui

În podcast-ul „Vin de-o poveste”, Augustin Viziru a povestit de ce nu se mai înțelege cu fratele său. „E o perioadă, cum au fost multe perioade între mine și Lucian, în care nu ne înțelegem foarte bine. Comunicăm destul de rar. Veșnica poveste a vieții noastre… Nu știu ce ne ține separați așa. Nu înțeleg. Nici mie nu îmi vine să trag către el, nici lui nu îi vine să tragă către mine.

Când eu vorbesc despre familie, fratele meu este carne din carnea mea. Eu cu el am crescut, cu el am mâncat din farfurie, cu el m-am jucat, cu el am riscat. Am făcut tot cu el! Faptul că ajungem pe rahaturi să nu mai vorbim sau să vorbim rar și să… e evident că și eu greșesc, și el. Dar nu pot să înțeleg ce poate să intervină între doi frați, că nu există… Nu ne certăm pe bani, nu ne certăm pe femei, nu ne certăm pe nimic. Adică nu… Și totuși nu reușim să dialogăm, să ajungem unul la celălalt, să ne înțelegem punctele de vedere.

„Probabil tot sistemul a făcut să mă cert, să am discuții în contradictoriu cu fratele meu”

Pentru mine e frustrant, pentru că am școala lui tata. Am învățat că cel mai bine este să îți ții familia aproape. Nu am conștientizat asta până nu a apărut Maria. Nu cunoșteam noțiunea de familie și acum îmi e greu să mă adaptez. Când am avut prima relație tot singur eram. Toate schimbările astea, tot ce s-a întâmplat până la vârsta asta, eu am avut noroc. (…)

Recomandări „Eu nu știu să fie ceva mai moral decât patriotismul”, spune șeful SRI care a predat la facultate fără să se știe că lucra la resursele umane ale serviciului secret

Probabil tot sistemul a făcut să mă cert, să am discuții în contradictoriu cu fratele meu. Dacă eram în pom amândoi… Am și eu vină, dar și el are vină. Sistemul ăsta, alergarea asta, disperarea asta de a alerga și a obține niște chestii de care, de fapt, nu ai nevoie. Rar găsesc care să fie la fel de sinceri ca mine. Eu văd lucruri”, a declarat Augustin Viziru în podcastul lui Radu Țibulcă.

Playtech.ro Faţa nevăzută a lui Kate! Ce i-a făcut lui Meghan, ea a pus la punct tot. Nu s-a putut abţine!

Viva.ro Cine este Adela Constantin, prima soție a lui Florentin Pandele: 'Fosta mea soţie a fost şi va rămâne o doamnă'

PUBLICITATE Cel mai important criteriu în achiziția mâncării, pentru români

FANATIK.RO Admitere liceu 2023, rezultate repartizarea computerizată. Vezi aici la ce liceu ai intrat. Update

Știrileprotv.ro Drama fraților dispăruți în Argeș: Găsiți de oameni care au văzut mesajul RO-ALERT. ”Sunt, pur și simplu, niște copii amărâți. Copii chinuiți”. Povestea celor doi frățiori care nu s-au lăsat unul pe altul

Observatornews.ro David și Radu, frățiorii dispăruți ieri în Argeș, au fost găsiți. Erau deshidratați şi au spus că au fugit de traiul greu de acasă

Orangesport.ro Panduru a văzut un detaliu greşit pe noul echipament al FCSB! "Nu sunt rotiţe zimţate deasupra stemei? Are 20?" | VIDEO

Unica.ro Cum arată Jennie Garth, 'Kelly' din Beverley Hills 90210, la 51 de ani. Actrița este mama a trei fete