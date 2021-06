Aurelian Temișan, atras de altă femeie, în timp ce era într-o relație. „Era splendidă”

Artistul a răspuns unei serii de întrebări mai puțin comode în cadrul emisiunii „Teo Show”, de la Kanal D. „Ai fost vreodată atras de o altă femeie, în timp ce erai într-o relație?”. Aurelian Temișan nu a evitat s ăofere răspunsul, a spus că da, dar nu a precizat dacă s-a întâmplat asta în timpul căsniciei sau înainte.

„Da, este ispita aia căreia poți să îi cedezi sau nu. Dar ne întoarcem la priorități și ceea ce ai lângă tine. De ce ai avea o femeie lângă tine la care ții, pe care o iubești, dacă tu ești precum țânțarul la bec. Cum se aprinde un bec, te-ai dus și tu.

Sigur, m-am înfrânat.”, a declarat el la TV.

Mărturisirile lui au continuat, își amintește și acum cum arăta respectiva femeie.

„Era o ființă splendidă, cum sunteți toate, care își și dorea să iasă în evidență pentru că se afișa cu o nonșalanță și cu o agresivitate, așa își afișa prezența. Evident că m-a atras, era atracția oricărui ochi masculin, dar aveam lângă mine…De ce să dau o zână pe altă zână?”, a mai susținut cântărețul.

Aurelian Temișan e căsătorit cu Monica Davidescu

Au trecut 26 de ani de când Aurelian Temișan și Monica Davidescu s-au cunoscut. Au împreună o fetiță și o căsnicie solidă, așa cum și-au dorit. Artistul a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, în care dezvăluie cum au fost anii petrecuți alături de soția lui.

„13 ianuarie 1995 – 13 ian. a.c.

26 de ani, până acum, de când ne-am cunoscut. Ani buni, frumoși, intenși, cu planuri, cu dezamăgiri, cu reușite, ani în doi, dupa care în trei, dar in aproape toti anii cu animăluțe în casă, ani în care am asistat la nașteri, in care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit.

Ani în care am botezat, am cununat, am jucat împreună în multe spectacole, ani în care am cântat, am râs, am aplaudat si am fost aplaudati… dar cel mai important e ca am fost sănătoși și că am fost și suntem împreună. Să tot fim!”, a scris Aurelian Temișan pe contul de socializare.

PARTENERI - GSP.RO FOTO O femeie a raportat că stă lângă un terorist în avion: „Uitați-vă ce scrie!” » Ce era, de fapt, pe foaia bărbatului

Playtech.ro Medic infecționist, semnal de ALARMĂ pentru cetățeni. Ce riscă să pățească persoanele care s-au imunizat împotriva Covid-19

Observatornews.ro Primarul din Ștefănești, acuzat că a violat o fetiță de 13 ani. Victima a rămas însărcinată în urma abuzului

HOROSCOP Horoscop 10 iunie 2021. Balanțele sunt atrase de idei noi, de relații noi sau de propuneri interesante

Știrileprotv.ro Balenciaga a creat o pereche de crocși cu toc. Prețul uriaș cu care au fost puși la vânzare

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Weekend Max Mara, tipicul spirit italian (PUBLICITATE)