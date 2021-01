„13 ianuarie 1995 – 13 ian. a.c.

26 de ani, până acum, de când ne-am cunoscut. Ani buni, frumoși, intenși, cu planuri, cu dezamăgiri, cu reușite, ani în doi, dupa care în trei, dar in aproape toti anii cu animăluțe în casă, ani în care am asistat la nașteri, in care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit.

Ani în care am botezat, am cununat, am jucat împreună în multe spectacole, ani în care am cântat, am râs, am aplaudat si am fost aplaudati… dar cel mai important e ca am fost sănătoși și că am fost și suntem împreună.

Să tot fim! Cu voi în preajmă, să vă bucuram ca până acum sș sa simtim ca mai vreti… și mai vreți… si mai vreti..#family #noidoi #26deani #aniversare #monicadavidescu II #temisan II”, a scris Aurelian Temișan pe contul de socializare

